Du kan få 30 000 for å fjerne en slik en – men da må du skynde deg

DYRT: Fra 1. januar er det forbudt å fyre med gamle oljebrennere, og søker du raskt kan du få inntil 30 000 kroner i støtte fra Enova - for å få en slik tank fjernet. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Fra nyttår er det slutt for de gamle olje-brennerne i norske bygg. De blir forbudt å bruke. Det er ennå ikke for sent å søke om støtte til å få byttet dem ut, men da må du skynde deg.