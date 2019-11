— Jeg fikk pengeproblemer og betalte ingen regninger på mange måneder, sier Jonis Josef når God kveld Norge møter ham på en pub på Grønland i Oslo.

27-åringen som har drevet med humor siden 2014, og som for mange er kjent fra NRK-programmet «Kongen av Gulset», var i en periode langt nede.

— Jo færre regninger jeg betalte, jo mer noia fikk jeg for å se i postkassen. Den fylte seg opp, og jeg gikk rett forbi, sier han.

Var ensom

Det var særlig overgangen fra hjembyen Skien til hovedstaden Oslo som ble vanskelig.

— Man kommer fra et lite sted der alle kjenner så alle, så plutselig er man en «nobody» i Oslo. Du kjenner ingen og kan dø på rommet ditt, så tar det et par dager før folk finner deg, liksom. Det er en veldig merkelig følelse, forteller han.

Etter fire måneder med så vidt nok penger til å kjøpe mat og dekke utgifter, fant Jonis et brev på døra.

— «Fra Namsfogden til Jonis Josef». Jeg har altså blitt kastet ut, og jeg får ikke åpnet leiligheten min. Det er vinter, og jeg tenker: «Går det an å bli kastet ut av leiligheten sin Norge?». Ja, det går.

Da tok Jonis grep for å få livet på stell.

Begynte med stand-up

Det ble stand-upen som fikk ballen til å rulle. Likevel var ikke familien helt overbevist når det gjaldt sønnens karrierevalg.

— Pappa støttet meg og så et show jeg gjorde i Skien, mens moren min ikke var så mye på stand-up, sier han.

STANDUPKOMIKER: Jonis Josef. Foto: God kveld Norge

Så overtalte han henne til å komme på en jobb han skulle gjøre.

— Hun ba meg love og ikke tulle med familie og religion. Alt for deg mamma, svarte jeg, og så går jeg på scenen og sier: «Min mor er her for første gang, og jeg skal selvfølgelig ikke tulle med familie og religion, så det jeg skal snakke om, mamma, er hvordan sønnen din knuller damer». Hele salen dør av latter – til og med min mor, ler han.

Billetten til showet har nå fått plass på veggen hjemme i gangen.

— Det er det nærmeste man kommer anerkjennelse fra en somalisk mor, sier Jonis.

