Utenlandske medier skriver at hertuginnen av Cambridge ble tvunget til å trekke seg fra en glamorøs prisutdeling i går kveld på grunn av problemer som har oppstått med barna.

«Hertuginnen har ikke lenger anledning til å delta på prisutdelingen på grunn av barna», er den offisielle uttalelsen kongefamiliens pressekontakt har gitt etter at hertuginnen uteble fra arrangementet.

Pressekontakten meddeler også at Middleton fortsatt skal drikke te med finalistene etter prisutdelingen, og at dette vil skje på Kensington Palace.

Sykt barn?

Middleton skulle egentlig delta på «Tusk Conservation Awards». Dette er en prisutdeling som retter søkelyset mot det afrikanske kontinentet og utfordringene de har innen dyrevelferd.

Da Prins William endte opp alene på arrangementet, tikket overskriftene inn.

Daily Mail er en av flere aviser som hevder at det uventede avbudet skyldes sykdom i kongehuset.

«Det er underforstått at et av barna ikke følte seg bra, og Kate følte at hun trengte å holde seg hjemme, da ingen andre kunne trå til, selv om det ikke ble gitt noen offisiell forklaring».

At problemer med barnepass er årsaken for at hertuginnen glimret med sitt fravær, er ifølge flere utenlandske medier oppsiktsvekkende.

Fast barnevakt

At paret ikke skal har klart å skaffe en barnevakt, har skapt mange spekulasjoner, ifølge Daily Mail.

Avisen skriver at barnepasseren Maria Borrallo har passet på barna siden 2014, og at hun bor på Kensington Palace.

Daily Mail hevder også at prins Williams bror, prins Harry, allerede har hatt tre barnepassere etter at sønnen Archie ble født i mai.

At det derfor var umulig å skaffe en barnevakt for paret, beskriver avisen som «en karakterbrist» fra Middletons side.

Kate Middleton og prins William har tre barn: Prins George på seks år, prinsesse Charlotte på fire år og ett år gamle prins Louis.