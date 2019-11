Stikkordene for helgeværet er vått og grått. Unntaket er Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor det blir fint vær med opphold og perioder med sol. Også Vestlandet får brukbart vær.

Sør-Norge ligger mellom et høytrykk over Russland og et lavtrykk over Storbritannia.

– Mellom disse systemene er det en sørøstlig luftstrøm som kommer inn over Skandinavia. Luften er mild for årstiden, forklarer StormGeo-meteorolog Camilla Albertsen.

Skyet og disig

Østlandet og Sørlandet er mest utsatt for vinden og nedbøren som kommer østfra. Her blir det nokså skyet og disig. Lørdag ventes det spredt regn. Søndag kommer det også noen dråper, men det er ikke snakk om store mengder.

Nedbøren kommer til dels som sludd og snø i indre og høyereliggende strøk østafjells. Snøgrensen i Agder og Telemark ligger mellom 700 og 900 meter.

Vestlandet ligger for en gangs skyld i le av bygeværet. Her kommer det litt spredt regn lørdag morgen, men etter det blir det opphold og halvskyet vær lørdag.

Regn og sludd

Søndag blir det relativt skyet på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær. Om kvelden kan det komme inn litt regn fra vest.

Folk i Nord-Norge kan vente stort sett opphold og halvskyet vær lørdag. I indre strøk, på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark blir det disig og mer skyet.

Sent lørdag kveld kan det komme inn noe nedbør fra vest. Nedbøren kommer som regn på kysten og sludd og snø i indre strøk av Nordland. I Troms og Finnmark blir det regn og sludd langs kysten og snø i indre strøk.