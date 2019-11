Overlegen seier - supetalentet røk i kvarten

Stavås Skistad ble slått ut allerede i kvartfinalen av sprinten. Hun endte som nummer tre 1,16 sekunder bak heatvinner Anna Svendsen.

– Det er kjedelig. Jeg har trent mye. Jeg er dessverre ikke i skikkelig form nå. Jeg har ikke hatt noen god følelse i dag, sier Kristine Stavås Skistad til NRK like etter heatet var kommet i mål.

Tiden 3.01.19 holdt heller ikke til å kvalifisere seg videre til semifinale på tid.

De siste semifinaleplassene tok Silje Theodorsen med tiden 2.57,79 og Hedda Østberg Amundsen med 2.58,81.

Ane Appelkvist Stenseth vant overlegent og imponerte fra prolog til finale. I finalen vant hun med tiden 2.52,63, som var 1,20 sekunder foran Maiken Caspersen Falla.

– Jeg er litt overrasket over at det skulle være gå så bra i dag, men at jeg skulle være med å kjempe oppi der, det hadde jeg egentlig forventet, sier Stenseth til TV 2.

– Lett var ikke det, men jeg følte jeg hadde bra kontroll og synes det stemte bra. Så det var godt å kjenne på det, legger 24-åringen til.

Vil kjempe om de største medaljene

Hun representerer Grong Idrettslag og kom med på landslaget i år. Fredag imponerte hun altså i skiløypen på Beitostølen.

– Mine styrker er først og fremst hurtighet og styrke, så jeg prøver å bidra mest på den fronten der, sier Stenseth.

Hun håper å nå langt i årene som kommer.

– Jeg har lyst å være med å kjempe om de gjeveste medaljene i verdensmesterskap og i olympisk mesterskap. Så jeg håper jo det skal bli mulig etter hvert.

Å vinne den nasjonale åpningen var ingen dårlig start på sesongen for 24-åringen.

– Det var veldig mange gode på start, så det er ikke hvem som helst jeg går i mot heller. Så det betyr jo at nivået er rimelig, sier Stenseth.

Amerikanske Sophie Caldwell kom på tredjeplass, slovenske Anamarija Lampic på fjerde, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på femteplass. Anna Svendsen endte på sjetteplass.

Falla best i kvartfinalen

Heidi Weng sto over sprinten grunnet hodepine etter et fall for to dager siden.

Stenseth noterte bestetid i prologen på tiden 2.57,03, som var halvsekundet foran sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla.

Stenseth fortsatte å imponere og vant første heat i kvartfinalen. Sammen med Kathrine Harsem gikk hun videre til semifinalen.