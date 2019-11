Mener pågripelse «føltes som et drapsforsøk» – nå er saken mot politiet henlagt

Politiet måtte løsne flere skudd for å få stanset «bildesperadoen» som 30. desember i fjor var nær å meie ned fem polititjenestemenn.

Mannen, som nå er tiltalt for «grov kroppsskade med særlig farlig gjenstand», er ikke fornøyd med politiets håndtering av saken.

Han har anmeldt flere polititjenestemenn for ulovlig bilforfølgelse, for å ha skutt mot ham og for ulovlig bruk av makt under pågripelse.

Spesialenheten for politisaker finner ingen holdepunkter i anmeldelsen og har valgt å henlegge saken.

– Det er ingen tvil om at jeg har trampet feil folk på føttene, men at denne saken blir henlagt synes jeg er helt hårreisende. Jeg tror ikke de har gått noe særlig inn i det som har foregått, sier mannen til TV 2.

Biljakt

Dramatikken startet da politiet fikk melding om mulig promillekjøring på Skåla utenfor Molde. Det ble gjort gjentatte forsøk på stanse mannen, som smadret flere politibiler i biljakten som varte i 45 minutter.

– Vi lå etter ham og kastet ut en spikermatte. Han kjørte ut i grøfta og forbi spikermatta hvor han forsøkte å kjøre på politifolk i et par tilfeller. I den forbindelse ble det løsnet skudd mot karosseriet på kjøretøyet for å få det stanset, fortalte operasjonsleder Tor André Gram Franck til TV 2 den 30. desember i fjor.

I et intervju med TV 2 legger ikke mannen skjul på at han har et svært langt rulleblad å vise til, med både voldsbruk og trusler. Likevel påpeker mannen i 40-årene at alle forholdene ligger minst ti år tilbake i tid.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den historien politi og påtalemyndighet forsøker å fortelle. Dette eskalerte ut av alle proporsjoner på grunn av politiet, hevder mannen.

Han innrømmer å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Politiet ble varslet om kjøringen via AMK, som hadde mottatt en bekyrmingsmelding om mannen.

– Jeg gikk på medisiner, og sammen med alkohol var det en dårlig kombinasjon. Da jeg plutselig fikk blålys i bakspeilet, handlet jeg med aggresjon, forteller mannen.

45 MINUTTER: Biljakten varte i 45 minutter, og det ble gjort flere forsøk på å stanse mannen. Politiet måtte løsne flere skudd. Foto: Privat

«Opplevde det som et drapsforsøk»

Mannen har anmeldt polititjenestepersoner ved Møre og Romsdal politidistrikt for flere straffbare forhold. I anmeldelsen beskriver han blant annet hvordan han opplevde skuddene «som et drapsforsøk».

– To skudd i frontruta og kuler som suser rett forbi hodet mitt viser jo at de prøvde å ta livet av meg, hevder mannen til TV 2.

– Har du forståelse for at du ble oppfattet som farlig?