Slik spilles den avgjørende EM-playoffen

Fredag ble det ferdige playoff-kartet for EM-kvalifiseringen i mars trukket.

Fra før var det klart at Norge møter Serbia i semifinalen på Ullevaal 26. mars, og fredag ble også to andre viktige elementer klare.

For det første ble det avklart at Norge - dersom de slå serberne - også får spille selve finalekampen hjemme på Ullevaal fem dager senere. For det andre ble det klart at motstanderen i den kampen eventuelt heter enten Skottland eller Israel.

Det var allerede klart at Skottland var ett av lagene i den andre semifinalen.

– Det er drømmetrekning for Norge. Serbia blir den klart tøffeste oppgaven i mars. Klarer Norge å vinne den, vil de være klare favoritter mot Skottland eller Israel på Ullevaal noen dager senere. Det var ekstremt viktig å få hjemmekamp, og det fikk vi, sier Jesper Mathisen.

Kandidatene Skottland - og i forlengelsen av det potensielt Norge - kunne trekke fredag var Bulgaria, Israel, Romania og Ungarn.

Dersom Norge vinner playoffen, havner man i EM-gruppe med England og skal spille en av tre EM-kamper mot verdensstjernene på Wembley. Det ble også klart fredag*, fordi Skottland og England er felles arrangører av EM-gruppe C. Dersom Norge «kaprer Skottlands plass», skal Norge også inn i den EM-gruppen.



Den endelige playoffen - med enkeltstående semifinaler og en enkelt finale - ser slik ut:

Nivå A:

Island-Romania

Bulgaria-Ungarn

Finalen spilles i enten Bulgaria eller Ungarn

Nivå B:

Bosnia-Herzegovina - Nord-Irland

Slovakia-Irland

Finalen spilles i enten Bosnia eller Nord-Irland

Nivå C:

Skottland-Israel

Norge-Serbia

Finalen spilles i enten Norge eller Serbia

Nivå D:

Georgia-Hviterussland

Nord-Makedonia - Kosovo

Finalen spilles i enten Georgia eller Hviterussland

Semifinalene spilles 26. mars og finalene 31. mars 2019.

Baserte seg på Nations League-innsatsen

Playoffen baserer seg først og fremst på nasjonenes innsats i Nations League høsten 2018, der Norge som kjent vant sin gruppe på nivå C og dermed var sikret en bonussjanse dersom ikke man klarte å kvalifisere seg via den vanlige kvaliken i 2019.

Dette er klart av EM-grupper: Gruppe A: Italia





Gruppe B: Belgia Russland Danmark

Gruppe C: Ukraina Nederland

Vinner playoff D eller A Gruppe D: England





Vinner playoff C Gruppe E: Spania



Vinner playoff B Gruppe F: Tyskland



Vinner playoff A eller D

Ettersom 20 nasjoner gikk direkte til EM i år, hvorav dem de fleste av dem som vant sine grupper i Nations League, måtte playoffen fylles opp av lag som i utgangspunktet var lavere nede på Nations League-rangstigen.