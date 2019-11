Historiens dyreste vender hjem

Leicester viste interesse og 15. juni 2015 signerte Maguire for revene. To måneder senere kom første innkalling til landslaget. Der førte en solid fot og enorm duellstyrke til stadig mer tillit og da VM skulle spilles i Russland, var Harry Maguire en av to midtstoppere Gareth Southgate stolte på.

7. juli 2018 kom det første landslagsmålet - i 2-0-seieren over Sverige i kvartfinalen. To år etter at han var på kompistur i EM, var Harry Maguire en sentral brikke i laget som senere tapte 0-2 i bronsefinalen. Æren for at 26-åringen har nådd så langt på fotballbanen gir han sin far, Alan.

– Min far har helt klart den som har hatt mest å si. Han spilte semi-profesjonell selv og har vært en stor støtte for meg, hele veien fra jeg var en liten gutt. Mine brødre og jeg spilte fotball i hagen hele oppveksten og de har spilt en hovedrolle i hvorfor jeg elsker fotball.