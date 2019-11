Et lite år skiller disse bildene – nå går Julie (19) for gullmedaljen

Sommeren 2018 fikk 19 år gamle Julie Ramsey fra Trondheim sjokkbeskjeden.

Legene hadde oppdaget en ondartet svulst på livmorhalsmunnen, og ga 19-åringen den svært sjeldne diagnosen rhabdomyosarkom.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim hadde de aldri opplevd et slikt tilfelle før, og ifølge amerikanske tidsskrifter er sjansene for å få denne krefttypen én til én million.

Snudd på hodet

Da Julie fikk kreftdiagnosen var hun en av Norges største talenter innen taekwondo. Men plutselig ble hverdagen snudd fullstendig på hodet.

Flere timer med trening hver dag ble byttet ut med sykehusbesøk, cellegift og total utmattelse.

Men 19-åringen var ikke alene. Samtidig som hun nå sto midt oppe i sin livs tøffeste kamp, kjempet også moren Tone Ramsey sin egen kamp mot kreften.

– Noen ganger når vi er dårlige, ligger vi på sofaen, ser på hverandre og ler. Men vi har bestemt oss for én ting: det er ikke vi som lever med kreften, det er kreften som lever med oss, sa Julie til TV 2 i september i fjor.

Etter måneder med intens behandling, åtte runder med cellegift og to operasjoner, ble 19-åringen erklært kreftfri i april i år.

KJEMPET SAMMEN: Tone og Julie støttet hverandre i tykt og tynt da de begge måtte gjennom knalltøffe kreftbehandlinger. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Endelig tilbake

Siden da har den ambisiøse 19-åringen hatt ett mål for øye; gjøre comeback i ringen, og kjempe seg tilbake til norgestoppen i taekwondo.

– Det er utrolig deilig å være tilbake. Jeg har trent taekwondo siden jeg var 11 år, og det er en stor del av meg. Det å være med teamet, sparke og trene igjen gjør noe med humøret og hverdagen, sier Julie til TV 2.

Men den intense kreftbehandlingen har satt sine spor på 18-åringens kropp.

– Jeg har måttet godta at jeg ikke blir den samme Julie som jeg var før sykdommen. Da jeg først ble syk, gikk jeg ned noen kilo fordi den psykiske påkjenningen var så stor at jeg ikke fikk i meg mat. Med en gang jeg begynte på behandling gikk jeg opp flere kilo, og det var utrolig rart, sier hun.

Klart mål

Taekwondo-talentet ble tatt ut til NM i Oslo denne helga, men følte selv at kondisjonen ikke strakk helt til.

Comebacket ble derfor flyttet til 18. januar, og Nordisk mesterskap på Oppsal. Til tross for at mesterskapet går av stabelen under ett år etter at Julie ble erklært kreftfri, har hun satt seg et klart mål.

– Jeg liker å ha mål som ikke er så langt unna, for da blir det mer oppnåelig, sier Julie og fortsetter: