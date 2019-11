Fikk personlig brev fra savnede Wilmas (17) familie

Wilma Andersson ble sist sett i Uddevalla i Sverige forrige torsdag, og søndag ble hun formelt meldt savnet.

Siden har det pågått en storstilt leteaksjon etter den savnede 17-åringen.

Wilma er ikke funnet, men kjæresten hennes er likevel pågrepet og mistenkt for drapet. Han nekter straffskyld, og ble fredag begjært varetektsfengslet.

Nå har familien skrevet et brev, der de skriver at de aldri kommer til å slutte å lete etter henne.

Savner henne

I brevet takker familien blant annet alle frivillige som har bidratt i søket etter den savnede 17-åringen.

Leteaksjonen etter Wilma er massiv, og flere hundre frivillige har hjulpet letemannskapene. Torsdag ble det opplyst om at omtrent 500 frivillige var med i søket.

Brevet fra familien er sendt direkte til alle de frivillige. Der skriver de blant annet at de vil at «Wilmis» skal komme hjem, at de savner henne og aldri kommer til å slutte å lete etter henne.

– Veldig tøft

Daniel Brodin er operasjonsleder ved organisasjonen FIKK, som er en av de større aktørene i søket.

– Det er vanskelig å beskrive tragedien de opplever akkurat nå, men jeg tror alle kan forestille seg den forferdelige følelsen de lever med, sier han til svenske Aftonbladet.

Han er en av dem som har fått brevet fra familien. Brodin forteller at de allerede har gjort klart bemanningen for søket til og med søndag, og at de allerede har begynt å planlegge neste uke.

– Jeg får tårer i øynene. Jeg kan forstå dette, hvordan de har det og hvordan de føler seg. Det er veldig tøft å få dette brevet. For alle, sier han.

Han beskriver det som tøft å ha kontakt med familien.

Begjært varetektsfengslet

Fredag ble det kjent at Wilmas kjæreste, som er pågrepet og mistenkt for drap, blir begjært varetektsfengslet.

– Etter å ha avhørt den mistenkte og personer som er interessante for etterforskningen, i tillegg til omstendigheter som har dukket opp i tekniske etterforskninger, har jeg bestemt meg for å be mannen begjært varetektsfengslet, sa statsadvokat Caroline Fransson i en pressemelding.

Den pågrepne mannen er i 20-årene, og har hatt et av-og-på-forhold til Wilma i et par år.

Mannen ble pågrepet tirsdag, samme dag som politiet sperret av et stort område etter funn av utbrent sko, briller og en kåpe. Etter funnene uttalte politiet at de tror Wilma har blitt drept.

Den siktede nekter fortsatt enhver befatning med forsvinningen.

– Vi kommer til å bestride fengslingen, sier mannens advokat Beatrice Rämsell til Expressen.