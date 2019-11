Pochettino sin assistenttrener, Jesus Perez, har publisert et bilde på Twitter av argentinerens siste hilsen til Tottenham, etter at han og resten av trenerteamet fikk sparken.

Ifølge ESPN skal Tottenham-spillerne ha vært uvitende til Pochettinos avgang, og blitt sjokkerte da de ble informert om at José Mourinho skulle erstatte ham.

The Sun meldte at prosessen gikk så raskt at Pochettino ikke fikk sagt farvel, men skal ha etterlagt en beskjed til spillergruppen.

Nå er altså meldingen offentliggjort.

– Tusen takk til dere alle. Vi fikk ikke sagt farvel.. Dere vil alltid være i våre hjerter, skrev 47-åringen på en taktikktavle.

Bildet av Pochettino, iført hans Tottenham-treningsdrakt, som skriver på tavlen og meldingen i sin helhet har til nå fått over 3000 kommentarer på Twitter. 14.600 har delt Twitter-meldingen, mens nærmere 75.000 har likt Perez sitt innlegg.

– Du har vist klasse helt fra første til siste stund. Tusen takk for alt du har gjort og lykke til i fremtiden, skriver en i kommentarfeltet.

– Jeg begynner å grine, skriver en annen.

Flere uttrykker hvor rørt de ble av meldingen.

– Tusen takk for alt, Pochettino og for deg. Vi elsker deg. Dette gjør vondt, skriver en etterfulgt av et knust hjerte.

Og det er ikke bare Tottenham-fans som lar seg berøre av meldingen.

– Dette er trist å se, selv for en Arsenal-fan. De har gjort en god jobb. Det kan vi ikke nekte for.

Mens en Liverpool-fan skriver:

– Dette var rørende.