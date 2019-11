To norske skitalenter fikk samme beskjed som Østberg forrige vinter

En gråtkvalt Ingvild Flugstad Østberg informerte på en pressekonferanse torsdag at hun ikke får gå på Beitostølen og i Ruka på grunn av helsemessige årsaker.

Allerede i juni sa langrennsledelsen sa nei til deltakelse i rulleskirenn og på treningssamling for Flugstad Østberg.

– Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav i helseattesten er innfridd, uttalte Østberg.

Men skistjernens historie er langt fra unik. Også i de yngre klassene har det vært tilfeller av at løpere har fått startnekt. To ungdommer ble i fjor nektet start i en stor, internasjonal konkurranse.

TV 2 har snakket med foreldrene til begge ungdommene. De bekrefter at deres håpefulle ble nektet start i en stor, internasjonal konkurranse sist vinter fordi de ikke fikk godkjent helseattest. Foreldrene understreker at de ikke har noe å utsette på ordningen med helseattest.

Ansvar

– Men, langrennssjef Espen Bjervig, TV 2 vet at ungdommene likevel kunne gå nasjonale renn i Norge?

– Den helsemessige forskjellen kan jeg ikke forklare, men metodikken i hvorfor det er slik: Når vi (Norges Skiforbund) melder på utøvere til renn, så er det vårt ansvar hvem vi melder på. Når det er nasjonale renn, så er det utøverens klubb som melder på. Og da kan ikke Skiforbundet gå inn og overprøve en påmelding. Men klubbene kan gjerne innføre helseattest som vi har.

– Ønsker Skiforbundet det?

– Jeg tror vårt informasjonsarbeid går gjennom organisasjonen Sunn Idrett og at vi gjennom det skal påvirke med å gi god informasjon. Idrett skal i utgangspunktet være noe som er sunt. Og man skal ikke behøve å gå til lege for å konkurrere på ski. Vi skal jobbe mye og tett med Sunn Idrett, slik at de unge får gode holdninger.

- Inkonsekvent

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, er selv aktiv langrennsløper. Han mener at innføring av helseattest var et godt tiltak og at det er bra å se at den virker.

– Personlig synes jeg at helseattesten burde gjelde uavhengig av type skirenn. Og at attesten heller burde knyttes til ski-lisensen, som alle som skal gå skirenn må ha for å delta. Slik ordningen fungerer i dette tilfellet her, så fremstår det inkonsekvent. Det gis rom for å konkurrere selv om man av helsemessige årsaker ikke burde ha gjort det.

– I dag er helseattest noe landslagsløpere må ha og løpere som er så heldig at de får representere Norge. Ved at attesten ble en del av ski-lisensen ville man få bedre muligheter til å følge opp utøvere. Og det er spesielt viktig med tanke på de unge løperne. Det er her det er aller viktigst å gi tett oppfølging, sier Petter Skinstad.