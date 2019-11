Tidligere i år lanserte Lexus sin tredje SUV, den kompakte UX. Den går inn i modellutvalget deres under RX og NX – og konkurrerer i en bilklasse med svært mange modeller.

Nå har Lexus akkurat avduket sin aller første elbil, det skjer på bilutstillingen i Guangzhou i Kina. Og ikke helt overraskende: Det er UX som nå har blitt elektrisk.

Dermed melder også Lexus seg på elbilracet. Toyota-konsernet kommer her sent til markedet. De mente lenge at hybrid og hydrogen var bedre løsninger enn rene elbiler, men nå har de snudd og flere modeller er på vei.

400 kilometer på strøm

UX 300e skal ha med seg styrkene til den fossile utgaven, Lexus lover blant annet svært gode kjøreegenskaper.

Foreløpig vet vi ikke mye om teknologien i bilen, men rekkevidden er kjent: Den ligger på 400 kilometer. Dermed plasserer Lexus seg ganske midt i løypa på dette området.

Lexus har lang erfaring med hybridteknologi. Det har de dratt veksler på her. De lover en svært effektiv drivlinje, som blant annet skal få maksimalt ut av regenereringen.

Rekkevidde på 400 kilometer og en drivlinje som skal være svært effektiv er blant det vi så langt vet om denne bilen.

App-styring

Batteripakken skal også fungere optimalt under alle temperaturforhold, samtidig som levetiden skal være klasseledende.

Helt siden debuten på slutten av 1980-tallet, har Lexus vært gode på støydemping. Dette har de også tatt med seg til sin første elbil. Når du ikke har motorstøy i en bil, blir hjul- og vindstøy ekstra merkbart. Derfor skal bilen være ekstra godt dempet mot dette.

Apropos motorstøy: Lexus tilbyr også kunstig motorlyd, som de hevder skal gi en "naturlig følelse" når man kjører bilen.

En rekke funksjoner kan styres via en app, blant annet kan du sjekke at bilen lader, når den vil være fulladet, slå på klimaanlegget, varmesetene og varmetrådene i bakruten.

Slik ser det ut innvendig, her skiller Lexus seg litt fra de fleste premiumkonkurrentene.

Prioritere Norge?

UX står for øvrig for Urban Crossover. Bilen er den første fra Lexus basert på en ny plattform.

Når det gjelder lansering er det vi så langt vet at bilen skal ut på markedet i Kina og enkelte land i Europa i 2020. Her er det nok grunn til å vente at det norske markedet blir prioritert og at vi har bilen på plass til neste år.

Priser og salgsmål kommer etter planen litt senere i dag, Broom kommer tilbake med flere detaljer om den nye Lexus-elbilen.

Så langt vet vi ikke noe om bagasjeplassen, og om den elektriske drivlinjen stjeler noe av denne.

