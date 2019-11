USAs president Donald Trump ønsker at senatet skal gjennomføre riksrettsprosessen mot han, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– President Trump ønsker å ha en rettferdig rettssak i Senatet, ettersom det er det eneste kammeret han kan forvente rettferdighet og at rettsprosessen blir fulgt som nedskrevet i grunnloven, uttalte talsmann Hogan Gidley natt til fredag norsk tid.

Gidley opplyser at presidenten forventer at presidentkandidat Joe Biden vil være en av vitnene under riksretten.

– Vi forventer å endelig høre fra vitner som faktisk så, og muligens deltok i, korrupsjon – slik som Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden og den såkalte varsleren, for å nevne et par, uttalte Gidley.

Schiff, som er leder i etterretningskomiteen i Representantenes hus, fører høringene i riksrettsprossen som pågår om dagen. De siste åtte ukene har 17 vitner blitt intervjuet bak lukkede dører, og den siste uken har tolv av dem blitt utspurt offentlig