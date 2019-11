Fredag starter amerikanske kinoer å vise Disney-filmen Frozen 2.

På rollelisten finner man navn som Idina Menzel, Kirsten Bell, Jonathan Groff og Josh Gad.

Ifølge Disneys rolleliste spiller også den norske popstjernen Aurora (23) rollen som den mystiske «Stemmen», som roper på Menzels rolle Elsa. Sammen synger de låten «Into the Unknown».

– En himmelsk røst

Auroras koring høster nå lovord i amerikanske medier.

New York Times omtaler stemmen til den norske sangeren som «en himmelsk røst» i sin anmeldelse. Også avisens byrival New York Post skryter av artisten, som har «Møt sangeren Aurora, Frozen 2s hemmelige våpen», som tittel i deres portrettintervju.

Variety kaller Auroras prestasjon en «forlokkende, ordløs arie», mens nettstedet Vox derimot er litt mer lunke til låten.

– De beste låtene fra Frozen 2 er de som ikke fikk plass i filmen. Beklager «Into the Unknown», skriver de i sin låt-guide.

Disney-skryt

Disneys visepresident, Tom MacDougall, forteller til New York Post at Aurora var et soleklart valg for dem.

– Hun er fantastisk, er hun ikke? Hun ligner på Björk i og med at jeg tenker «wow, jeg har ikke sett noe gjort på denne måten før», sier MacDougall, som blant annet har vært med på å forme lydbildet til «Løvenes Konge»-filmen, til avisen.

Han forteller til avisen at det var han som foreslo å bruke Aurora i Frozen 2.

– Det var en no-brainer. Hun måtte være stemmen vår, sier han.

Desember-premiere

Den første filmen i serien kom i 2013, og dette er Walt Disney Animation Studios 58. film. Oppfølgeren hadde verdenspremiere ved the Dolby Theatre i Hollywood 7. november. I Norge må man derimot vente til 25. desember før man kan se filmen.

Låten «Let it Go», fra den første Frozen-filmen (2013), ble også sunget av Menzel i filmen, og ble en prisvinnende bestselger.