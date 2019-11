Trump forbereder seg på riksrettssak

Sistnevnte land og Russland er i væpnet konflikt. Derfor er beskyldningene mot Trump så alvorlige. Han skal altså ha holdt igjen militære midler til et land som er i krig med Russland, for å presse dette landets leder til å hjelpe ham med å vinne valget i 2020.

Diplomatisk kaos

Både Hill og David Holmes fra den amerikanske ambassaden i Ukraina fortalte under torsdagens høring om et helt spesielt arbeidsklima der presidenten pushet sin egen agenda i kontakt med Ukraina. Om hvordan folk som egentlig ikke var en del av tradisjonelle diplomatiske kanaler, kom til Kiev og hevdet at de handlet på direkte ordre fra Donald Trump, visepresident Mike Pence eller utenriksminister Mike Pompeo.

Disse personene var presidentens private advokat Rudy Giuliani og USAs EU-ambassadør Gordon Sondland. For ordens skyld – Ukraina er ikke en del av EU. To personer som ikke skal ha lagt skjul på at de jobbet for presidentens interesser. Noe ambassadør Sondland selv innrømmet da han satt i høringssalen onsdag.

Mens demokratene har brukt høringene til å sverte den sittende presidenten, har republikanerne gått til aggressive angrep mot vitnene. Det har vært mye roping og kjefting mot vitner som ikke sa det republikanerne ønsket. En av de mest utagerende har vært representant Jim Jordan som avsluttet sitt forsvar av presidenten ved nærmest å innrømme at Trump forsøkte å gjøre noe galt, men ikke lyktes.

For som Jordan sa, så får Ukraina nå den militære bistanden Trump holdt tilbake. Og Ukrainas president gjorde aldri det Trump ønsket ved å erklære at en etterforskning mot Joe Biden var satt i gang. Men vi vet også at president Trump snudde etter at han forstod at saken ville bli offentlig kjent.

Forhandlinger pågår

Hill sa at hun aldri har forstått hvorfor ikke mer er gjort for å stanse Russlands angrep på det amerikanske demokratiet, og ber politikere på begge sider samle seg for å forsvare USA. «Vi må komme sammen slik at vi kan gjennomføre valget i 2020 uten innblanding utenifra,» insisterte hun.

At det ikke skulle blir reist riksrettssak mot Donald Trump er nå nærmest utenkelig. Så utenkelig at mens siste runde av høringer pågikk torsdag ettermiddag, hadde flere republikanere fra senatet et krisemøte i Det hvite hus. Et møte der de la de opp strategien for en riksrettssak. Det er ventet at en sak kan føres i senatet tidligst i januar. Republikanernes mål skal være å sørge for at den ikke trekker ut i tid, for å gjøre det enklere å frikjenne presidenten.