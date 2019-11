Mourinho nevnte krangle-historikk på første trening

– Forholdet var mer enn bare fotball

Mauricio Pochettino fikk sparken bare timer før Mourinhos inntreden. Dele Alli forteller om det sterke båndet han hadde til argentineren.

– Han har gjort mye for meg. Det er tydelig at forholdet vårt var mer enn bare fotball. Han betydde mye for meg og alle spillerne her. Når han snakket med oss handlet det ikke bare om fotball, men også om ting i livene våre. Han hadde en stor påvirkning i livet mitt, både på og utenfor banen. Jeg kan ikke takke ham og trenerapparatet nok for det de gjorde for meg og vi kommer til å holde kontakten, forteller Tottenham-stjernen.

Nå venter en ny tid for Tottenham uten Pochettino. Dele Alli og Co har en jobb å gjøre i Premier League. Etter tolv serierunder ligger Spurs på 14. plass med 14 poeng.

– Det er mye som kunne vært annerledes, men nå har vi en ny manager. Vi må sørge for at vi starter bra. Alle jobber hardt på feltet og ønsker å starte kampen til helgen. Vi må snu den dårlige trenden og sørge for at vi kommer tilbake til å vinne kamper, sier Alli.

Det får han sjansen til når Mourinho debuterer som Tottenham-manager borte mot West Ham på lørdag. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 13.00.