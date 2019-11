Se Manchester City-Chelsea lørdag fra 18.00 (kampstart 18.30) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Premier League-fotballen er tilbake etter landslagspause lørdag, og den største godbiten tabellmessig heter Manchester City-Chelsea.

Lagene som forut for runden er henholdsvis nummer fire og tre på tabellen har hatt en teatralsk forskjellig inngang til sesongen, men der Pep Guardiolas lag allerede er på etterkjelken med tanke på avstanden opp til Liverpool, snakkes det i stedet i varme ordelag om jobben Frank Lampard har gjort med Chelsea.

– Det er et ungt lag, de har innkjøpsnekt, de har ny manager og de startet sesongen med åt tape 0-4 for Manchester United. Den jobben de har gjort etter å ha fått den starten, synes jeg er imponerende. Også er det gøy å se på Chelsea. De er så frie, kreative, unge og fryktløse, og scorer masse mål fra flere steder i banen,, sier Ingvild Isaksen i den ferskteste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

– De høster godene av Sarri her

Den tidligere landslagsspilleren mener det er kult å føkge Chelsea for tiden, og får støtte av TV 2-kommentatorene Espen Ween og Endre Olav Osnes. De gjester også Kasper Wikestads ukentlige podkast, og trekker spesielt frem elementer fra forrige sesongs Chelsea som ekstra gledelige suksessfaktorer.

– Jorginho fikk så mye pepper forrige sesong for at alt skulle gjennom ham, og mange tenkte - meg selv inkludert - på hvordan han skulle passe inn i et lag som ikke er Sarris. Men han har vist at gode fotballspillere kan spille under ulike managere, det er det ikke noen tvil om, sier Ween.

– De høster godene av Sarri her. Det er Sarri-fotball de spiller. Det er en ungdommelig frekkhet over det laget her. Det er skikkelig gøy å se på dem, sier Osnes.

Forrige Premier League-runde hadde startelleveren Lampard mønstret i 2-0-seieren over Crystal Palace en gjennomsnittsalder på 24 år og 88 dager. Det er det yngste Chelsea har stilt med i Premier League-æraen.

Ny 19-åring hylles: – Litt betegnelsen på det Chelsea er nå

Ungdomsbølgen har vært påfallende denne høsten, spesielt i form av Tammy Abraham, Mason Mount og Fikayo Tomori, men i forrige kamp ble det også gitt en første startmulighet til 19-åringen Reece James. Og høyrebacken overbeviste stort.

– For en debut fra start. Han er også litt betegnelsen på det Chelsea er nå. Han er ung, fryktløs og han er overalt. Han spiller back, plutselig er han ving og plutselig er han inne i midten og er vendingsspiller når de vender spillet. Det er utrolig imponerende, sier Isaksen.