Los Angeles er byen å være i denne uken, om du liker bil. Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er der og har fått med seg avdukingen av både Fords første elektriske SUV, Mustang Mach-E og Audi e-tron Sportback.

Men det stopper tydeligvis ikke der. I dag tidlig lå det en mail i innboksen, der han forteller at han akkurat nå er ute og tester en verstingbil som VELDIG mange nordmenn drømmer om. Her snakker vi på mange måter om motstykket til en elbil – nemlig nye Audi RS6.

Fortsatt med V8

Vi må ta en telefon og spørre hvordan det går!

– Ring-Ring.

– Hei igjen, Knut! Skal si det er moro å være på tur! Hør nå …

– Hehe, ikke noe elbil, dette her, nei?

– Det stemmer på en prikk! RS6 har fortsatt V8-motor, takk og lov for det. Men Audi har miljøalibiet i orden, for dette er tross alt en mildhybrid. Akkurat det siste tror jeg imidlertid potensielle kjøpere bryr seg veldig lite om. Du kjøper uansett ikke denne bilen for å smiske med MDG eller passe på forbruket ...

FOR en feriebil: Både praktisk – og lynrask

Ski på taket? Nei, her er det surfebrett som gjelder!

Kjendis-område

4-literen og 48-Volt mildhybrid-systemet gir en effekt på 600 hk – og danskebåt-aktige 800 Nm dreiemoment. 0-100 km/t leverer den på 3,6 sekunder.

– Nå kan du jo lure, Knut. Jeg har hatt denne bilen i ca to timer. Tror du jeg har sjekket akselerasjonen?

– Slik jeg kjenner deg, må svaret på det spørsmålet være ”ja, irriterende mange ganger”.

– Ja, man må jo legge sjela si i dette her. Vi har virkelig fått anledning til å teste bilen her - både akselerasjon og kjøreegenskaper. Men jeg kan ikke si noe om kjøreinntrykk enda, det er embargo på det. Jeg kommer tilbake med informasjon om det 26. november.

– For øvrig gjør jo ikke akkurat omgivelsene rundt oss opplevelsen noe dårligere. I området rundt Malibu er det noen helt fantastiske veier – som snor seg oppover dalene. Vi har perfekte forhold til å teste hva bilen har å by på, når du presser den hardt. Område er også kjent blant annet fordi Kardashians bor her. Vi kikker selvsagt etter kjendiser når vi får anledning. Men så langt har jeg ikke sikret med noe papparazzi-scoop, her borte.

Audi RS6: Denne bilen lurte meg trill rundt

Her har skogbrannene herjet de siste årene, det bærer landskapet preg av. Veiene er uansett veldig morsomme!

Uvant

– Audi skal forresten for første gang lansere Audi RS6 i USA. Tidligere har det vært uaktuelt. Her borte er de vanligvis ikke så interessert i stasjonsvogner. De fleste ruller rundt i pickuper, SUVer eller sportsbiler a la Mustang, Camaro eller Challenger. Det skal bli interessant å se om amerikanerne lar seg lokke. Skal vi dømme etter responsen fra de som har sett bilen, ser det i alle fall lovende ut. Vi får lange blikk og tommel opp fra både fotgjengere og andre bilister.

– Ja, hvordan ser egentlig bilen ut i virkeligheten? Du er jo ikke vært overbegeistret for det nye A6-designet …

– Problemet med vanlige A6, synes jeg, er at den er for anonym og traust. Veldig "streng" i linjeføringen. Dessuten skiller den seg nesten ikke ut fra forgjengeren. Med RS6 blir det en annen historie. Faktisk er det kun frontdørene og bakluka som er identisk med en A6. RS6 har brautende og brede hjulbuer – hver av dem er bygget ut 4 cm. Den har en mye mer aggressiv front – og en hekk som er alt annet en anonym.

– Da jeg kom gående mot den med nøkkelen i hånda, kjente jeg blodet bruse av forventning – så sint og aggressiv ser den ut. Det eneste jeg ikke skjønner noe av, er den ”plata” som går på tvers av hekken, like over diffusoren. Etter min mening blir den rar og malplassert, rett og slett. Velger du å ha svarte lister og grill – blir heldigvis ”bladen”, som Audi kaller det, også svart. Og da er den mindre framtredende. Det passer fint, for denne bilen er uansett finest med svarte lister.

Her er den i Norge – verdens raskeste stasjonsvogn

Setter du deg inn her - da ligger det an til mye moro!

Gode nyheter til Norge

Lansering av bilen er våren 2020 – og prisene starter på drøyt 1,6 millioner kroner.

– Tror Audi på godt salg?

– Ja, S- og RS-modellene har jo blitt mye mer populære, etter at effekt-avgiften ble fjernet – og RS6 er for mange den virkelige drømmebilen. Faktisk kan den bli enda mer populær nå, for den får et par nyheter som jeg tror nordmenn vil sette pris på. For eksempel kan den nå leveres med motor- og coupevarmer originalt, setene har for første gang mulighet for ventilasjon. Dessuten får du den fortsatt med hengerfeste – og den kan trekke henger opptil 2,4 tonn. Med denne motoren tror jeg vel knapt du vil merke at du har noe bak bilen, sier Vegard.

– Det er det jeg rekker å si om den nå. Det er litt mer kjøring her, så bærer det til flyplassen og så hjem. Kanskje blir det ut på ski i helgen, det er sannelig litt kontrast til hvordan det er her borte!

– Det vil jeg tro... God tur hjem!

Vi kommer tilbake med mer om RS6 så snart sperrefristen på kjøreinntrykk er over.

