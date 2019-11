Torsdag kveld demonstrerte flere hundre utenfor Stortinget i Oslo mot konverteringsterapi.

En av dem som er skeptisk til et forbud mot denne formen for terapi er Gunleiv Andersen.

– Viktig med åpenhet

Han er selv homofil, men har på grunn av sin kristne overbevisning valgt å leve i ekteskap med en kvinne i 25 år.

Sammen har de to barn.

– Kona mi visste det før vi giftet oss, jeg tenkte det var viktig å basere forholdet på ærlighet og åpenhet, sier han.

For ham har den kristne troen vært avgjørende. Han tolker bibelen slik at et samliv er mellom mann og kvinne.

– Så jeg velger da å være gift med min kone og leve med henne, sier han.

Han mener et forbud mot homoterapi kan være skadelig for dem som tenker som ham.

Andersen mener folk må få leve som de vil, og at det er opp til hver enkelt hvordan man ønsker å håndtere sine homofile følelser.

– Hvis det blir snakk om et forbud, er jeg redd det kan drive dem med lignende standpunkt som meg lenger inn i skapet. Jeg tenker det er viktig å komme ut av skapet, for da har man det mye bedre, sier han.

– Hvis du hadde blitt tilbudt om konverteringsterapi, ville du benyttet deg av det da?

– Det er ikke noe behov for det. Jeg har det kjempefint som jeg har det, sier han.

Vil ha forbud

Andre mener derimot at et forbud må på plass.

– For min del så er menneskerettighetene viktigere enn akkurat den delen av trosfriheten som gjør at hetrofile skal kunne «helbrede» homofile, som ikke fungerer, sier Morten Hegseth.

Han er programleder for dokumentaren «Homoterapi» på VGTV.

Han får støtte fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap).

– Du kan tro hva du vil, tenke hva du vil, men du kan ikke gjøre hva du vil. Og det å forsøke å omvende folks legning og kjønnsidentitet, det kan du ikke holde på med, sier hun.

Det er flertall på Stortinget for å kartlegge et forbud.

– Trengs ikke

Krf-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er uenig i at dette forbudet trengs.

– Det er både fordi overgrep, vold og skadelig terapi allerede er forbudt gjennom eksisterende lovverk. og de faglige rådene jeg får som er at et forbud mot konverteringsterapi er veldig vanskelig å avgrense, og vil veldig fort ramme trosfriheten, sier Ropstad til TV 2.