To fly med totalt fire personer ombord var torsdag med på en treningsøvelse i Oklahoma da det gikk fryktelig galt.

Vance Air Force Base skriver i en pressemelding at to personer har mistet livet etter ulykken. Det er uklart hvordan situasjonen er for de to andre.

Bilder CBS har fått tak i viser at det ene flyet ligger opp ned på en gresset, mens det andre flyet står på rullebanen.

Flyene er av typen T-38 Talons skriver CBS.

I pressemeldingen står det at en gruppe etterforskere er på åstedet for å undersøke hva som har skjedd.