Etter å ha lagt bak seg rollen som den uredde, men noe komiske villmannen Tormund Giantsbane i HBO-suksessen Game of Thrones, er Kristofer Hivju (40) nå aktuell med NRK-serien Twin.

Der spiller han både seg selv og sin fiktive tvillingbror.

Det folk flest kanskje ikke visste om den allsidige skuespilleren, er at han flere ganger har vært inspirasjon for kunsten. Blant annet ved å stå modell for en av vår tids største malere Odd Nerdrum.

Se Kristofer Hivju som gjest i ukens Skavlan på TV 2 lørdag kl. 22.20 og TV 2 Sumo nå.

Tok over for syk modell

Men det er ikke bare for Nerdrum Hivju har posert uten en tråd.

Da han var i 20-årene deltok han på et tegnekurs sammen med 50 andre kunstnere. Der skulle de tegne etter en aktmodell.

– Jeg har mange maler-venner, og vi dro på croquis for å holde streken vedlike. Og jeg ble jo med, for jeg prøvde å tegne litt jeg og, men så kunne ikke modellen komme, forteller Hivju.

NAKEN: Kristofer Hivju (40) sier han kanskje skulle tenkt seg litt mer om før han kastet klærne. Foto: Monkberry

– Ble full jubel

Istedenfor at deltagerne måtte avbryte kurset, fikk Hivju en idé.

– Da var det 20-åringen i meg, som var veldig eksponeringsvillig kan du si, som sa: «Jeg gjør det!». Da ble det full jubel og jeg ble jeg jo kjempeglad. Også skjønte jeg jo: «Oi, jeg må jo kle meg naken.», også gjorde jeg det, forteller han.

Det er ikke sikkert Hivju ville gjort det samme i dag. Hos Skavlan viser han posituren han stod i som kan minne om såkalt «dabbing».

– Da angra jeg. Da angra jeg skikkelig, forteller han.

Var kongene i verden

I den samme perioden var Hivju en del av et spesielt kunstner-kollektiv på Ulvøya i Oslo. Sammen med noen andre venner som drømte om å bli musikere, malere og skuespillere bodde han i en stor villa på Ulvøya i Oslo, der de levde i en «boble» og var kongene i verden, beskriver han.

– Hvis du kom dit i den perioden ble du møtt av én gjeng som satt og malte, før du passerte en band-øving og kunne gå videre ut for å ta et bad. Så fikk du en øl i hånda og det var mye kjærlighet og overskudd, forteller han.

Det var også her ideen til serien Twin ble skapt, sammen med en av de andre som bodde i kollektivet, Kristoffer Metcalfe.

– Det ble utviklet mengder av idéer mens vi bodde der, og Twin ble en felles drøm for oss å fortelle. Og nå nærmere 20 år senere er den på tv.

Serien Twin er nå solgt til 40 land.