Tror Mourinho bløffer om overgangsplaner

José Mourinho nekter for at han trenger nye spillere da han møtte pressen for første gang som Tottenham-manager torsdag.

Portugiseren hevder han er fornøyd med stallen han arvet av Mauricio Pochettino.

Men de tidligere Tottenham-heltene Paul Robinson og Tim Sherwood tror ikke på Mourinho. De er sikre på at Tottenham-eier Daniel Levy har lovet Mourinho penger.

– Tottenham har en veldig, veldig god forretningsmodell, og du kan ikke kritisere hvordan klubben er blitt drevet, men en mann som José Mourinho vil ha spillere som allerede holder høyt nivå. Det må ha blitt tatt opp da Mourinho og Daniel Levy snakket sammen, sier Paul Robinson til Premier Leagues egen TV-kanal.

Tror Mourinho er lovet penger

Sherwood tror ikke Mourinho hadde tatt jobben uten lovnader om midler.

– José sier at han er fornøyd med stallen, men jeg tror han vil handle i januar. Han hadde ikke tatt denne klubben uten at formannen lovet penger i de neste overgangsvinduene. Det skjer ikke under José Mourinho, sier mannen som ledet Tottenham før nylig sparkede Mauricio Pochettino tok over i 2014.

– Mourinho kommer ikke til å følge nøye med på akademiet for øyeblikket. Han ønsker ferdigutviklede spillere. Halve stallen er allerede landslagsspillere, og han ønsker spillere som kan ha en umiddelbar effekt på laget og som kan løfte laget halve tabellen, fortsetter Sherwood.

Paul Robinson mener London-laget må forsterkes i forsvarsleddet.

– Kyle Walker og Kieran Trippier er solgt, mens Kyle Walker-Peters har vært skadet. Serge Aurier har ikke klart å fylle tomrommet. Han ser ukomfortabel ut hver gang han spiller. Så har midtstopperplassen. Situasjonen til Toby Alderweireld, Jan Vertonghen og Christian Eriksen må være avklart før eller underveis i januar, så de kan erstattes eller forlenges med, sier Robinson.

– Han får respekt umiddelbart

Tottenham ligger på 14. plass i Premier League med elleve poeng opp til Manchester City på fjerdeplass. Det er tolv poeng til Leicester på andreplass.

– Jeg tror de har en mulighet til å bli topp fire. De har gode spillere, men de har mistet formen. De var svake forrige sesong også, sier Sherwood.

Paul Robinson mener Mourinho har en drømmestart som Spurs-manager. Først møter de West Ham borte lørdag, før Olympiakos kommer til Nord-London tirsdag kveld, før det er hjemmekamp mot Bournemouth i Premier League neste helg.