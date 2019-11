En gråtkvalt Ingvild Flugstad Østberg informerte på en pressekonferanse torsdag at hun ikke får gå på Beitostølen og i Ruka på grunn av helsemessige årsaker.

Allerede i juni sa langrennsledelsen sa nei til deltakelse i rulleskirenn og på treningssamling for Flugstad Østberg.

Også da var det av helsemessige grunner.

På spørsmål fra TV 2 i dag om dette, svarte hun:

– Jeg ønsker ikke å svare konkret på det.

Men TV 2 har vært kjent med dette i lang tid. Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter hendelsen.

– Det ble gjort med tanke på at hun iallfall skulle være klar for sesongen. Men, hun (Ingvild) har fortsatt å tøye grenser. Treningsdagboka viser at hun har trent mer enn planlagt. Det kan fort bli slik når du er i flyten og iveren tar overhånd, sier Iversen.

Vil ikke være etterpåklok

– Dere har vært kjent med Flugstad Østbergs situasjon på dette området, hvorfor har dere ikke klart å følge om hennes situasjon bedre?

– Det er jo en kontinuerlig dialog i laget med tanke på totalsituasjonen. Og så kan du si at man i en situasjon som dette måtte justere kursen litt. Det er jo det som er saken nå, sier landslagslege Øystein Andersen til TV 2.

– Men hvorfor klarte dere ikke å gjøre noe, det er fem måneder siden, og så har vi denne situasjonen?

– Etterpåklokskap hører til et annet sted. Vi fokuserer på den situasjonen vi er i nå, sier landslagslege Øystein Andersen

– Må kunne snakke åpent

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad rister på hodet av manglende oppfølging fra Skiforbundet.

– Når vi vet at det er jobbet med Østbergs problemer siden i sommer, så er det litt kritikkverdig at de ikke har satt foten ned. Hvis helsa kommer først, så burde det vært gjort noe med dette før, mener Skinstad.

Skinstad kommer med et lite hjertesukk.

– Hvorfor har vi ikke pratet mer åpent om dette før? Ikke bare Ingvilds tilfelle, men idretten generelt. Vi snakker jo åpent og greit om energibalanse, kosthold, O2-opptak, stive staver, raske ski og løypeprofiler - og mye annet rart. Jeg mener at alt det som er en del av toppidretten, det må vi kunne snakke åpent om, sier TV 2s langrennsekspert.

Ingvild Flugstad Østberg vant verdenscupen forrige sesong

– Veldig kjedelig, men jeg har ikke oppfylt alle krav i helseattesten, fortalte Østberg da hun offentliggjorde at hun må stå over sesongåpningen.