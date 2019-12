Spesiell duell for stortalent (17): – Det er ikke ofte man får spille mot onkel og med onkel

– En stor del av familien



Lucas er imponert over veteranen som fortsatt holder et høyt nivå for Vålerenga i Get-ligaen.

– Jeg blir imponert over tempo og at han fortsatt henger med. Han sliter fortsatt i duellene på hytta, men på isen leverer han. Det er imponerende, sier Lucas.

Brødrene Trygg har dominert norsk hockey i årevis. Det var pappa og MS-spiller John Trygg som introduserte hockey for brødrene. Han vant to norgesmesterskap på Manglerud.

– Det har vært en stor del av familien og man vokser inn i det. Nå du sitter og ser hockey på fanget til mammaen din når du er noen uker gammel og du i utgangspunktet har en interesse. Jeg tror det er interessen som gjør at du når langt i bunn og grunn, sier Marius.

Det er 27 år siden Mats debuterte, men 43-åringen utelukker ikke en sesong eller to til i Vålerenga-trøya.

– Jeg har kontrakt noen måneder til. Jeg synes det er gøy og føler meg heldig som fortsatt får drive med det. Jeg tar en sesong av gangen, men du skal ikke se bort fra at jeg fortsetter.

Det tror også tvillingbror Marius.

– Jeg tror vi får se han noen sesongen til jeg. Han prøver å si at han skal telle på knappene og sånn, men han har gjort en veldig fin sesong og klarer seg bra. Han er vel like bra trent som han stort sett alltid har vært. Så lenge lysta er der kan det bli tre-fire sesonger til tror jeg.

Og det meste tyder på at det vil spille en Trygg i norsk ishockey i mange år fremover.

– Yngstemann. Theodor på ett år, sønnen til Mathias, har allerede hockeykølla i hånda, så Trygg-navnet kommer til å bestå det, gliser Mats.