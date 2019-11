– Du vil bare bli ferdig med denne helgen

– Nå er det behagelig. Nå er han heller litt i kulissene. Det er mer enn nok. Dere vil vel savne ham, men vi har klart å ta opp hansken. Han viste vei, og nå har vi flere verdensmestre. Northug har gjort sitt, men han skal ha sin del av æren for at vi har blitt så gode som vi har blitt, fortsetter Iversen.

– Savner ham ikke resultatmessig

Niklas Dyrhaug mener det var lurt av Northug å stake ut en ny kurs i livet.

– Vi kommer alltid til å savne Petter. Jeg har god kontakt med ham, og han følger med. Jeg tror det var sunt for ham å legge skiene på hylla. Finne på noe annet. Så får han sitte i kulissene og sende ut meldinger etter skirenn, forteller Dyrhaug.

Eirik Myhr Nossum har fulgt Petter Northug helt fra barndommen. Nossum var Northugs trener i 2013/14-sesongen. Da fikk han oppleve skikongen både på godt og vondt. I 2018 ble Nossum ansatt som trener for allroundlandslaget. Uten Northug på laget vant de norske herreløperne rubbel og bit i Seefeld.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke savner ham i år resultatmessig. Han ville slitt enda mer i år med å slå seg inn i verdenscupen. Men Petter Northugs evne til å dra publikum og oppmerksomhet til idretten kommer vi til å savne. Han får man ikke erstattet ved å knipse i fingrene og si at vi skal være sånn og sånn. For noen kommer det naturlig, og alt annet blir ikke bra, sier Nossum.

Han opplevde at Northug var flink til å dele av sin erfaring med de andre løperne på laget.

– Jeg har vært med Northug i mange år. Mye av det jeg kan eller ikke kan har jeg plukket opp av ham. En fyr med de merittene som ønsker å dele må man bare si takk og lov for, sier han.

PS! Petter Northug er nå tilknyttet TV 2s langrennssendinger.