Brannsjefen Sabrina (36) holdt tilbake sin store hemmelighet i 20 år

I dag framstår Sabrina Cohen-Hatton (36) som en hvilken som helst annen fremgangsrik kvinne, som har kjempet sin vei opp i et mannsdominert miljø.

I tillegg til å være psykolog og forsker, er Sabrina Cohen-Hatton (36) en av få kvinner som har fått en lederstilling i brannvesenet i England.

I høst ble hun den yngste kvinnen som noen gang har fått en brannsjef-stilling i England.

Cohen-Hatton har gjort seg bemerket for sin forskning og arbeid for en tryggere arbeidshverdag for henne selv og kollegene i brannvesenet, og hun har skrevet doktorgrad om ulykker i brannvesenet.

Hun har vunnet flere priser for sin innovasjon og standhaftighet på sitt felt.

Før hun fikk toppstillingen i Vest Sussex, var det flere som mente at brannvesenet ikke var en jobb for henne.

– Jeg ble fortalt at ting måtte være annerledes for meg, siden jeg er en kvinne, sier hun.

Men det er ikke bare mannsdominansen i yrkesveien som gjør hennes vei til suksess usannsynlig.

Bodde på gata som 15-åring

Da hun i år trådde inn i stillingen brannsjef i Vest Sussex, var det etter mange kamper.

Etter at faren hennes døde da Sabrina var ni år gammel, falt morens verden sammen.

– Hun slet forferdelig med den mentale helsen. Hun lukket på en måte dørene helt. Jeg tror det riktig å si at hvis noen går i krig med demoner, så er det alle rundt dem som blir truffet av splintene, forteller Cohen-Hatton hos Skavlan. Hun forlot hjemmet sitt som 15-åring, uten å ha noe sted å dra.

Fikk nok av tragedien

– Det kom til et punkt at jeg ikke orket det lenger, så det var da jeg startet å sove ute i gatene. Det var et bedre alternativ sammenlignet med opplevelsen vi hadde hjemme, sier hun.

Alt Cohen-Hatton eide på denne tiden var det hun hadde på seg, papp til å sove på og en sovepose å varme seg i.

Delte hemmeligheten etter 20 år

Sabrina ble møtt med mange fordommer da hun ønsket seg jobb i brannvesenet.

Til skolen fortsatte hun å gå som vanlig, og til tross for at hun mener flere var klar over situasjonen hennes, var det ingen som grep inn for å hjelpe.

Etter to år som hjemløs, tok Cohen-Hatton motet til seg og startet jakten på drømmejobben. Hun ville slukke branner. Etter å ha søkt på 20 stasjoner ble hun endelig ansatt.

I dag har hun fått toppjobben, 18 år etter at hun begynte i brannvesenet.

Og det er først nå hun tok mot til seg og delte baklgrunnen sin med kollegene sine.