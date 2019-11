Mener fattigdom sendte Trump til Det Hvite Hus

– Som å kaste en håndgranat

Trumps valgseier i 2016 kom overraskende på mange, og media har blitt anklaget for ikke å forstå presidenten og hans velgere. Seltzer peker på en innebygd skepsis blant amerikanerne, som kan være lett å overse.

– USA er et mye mer progressivt land enn det folk tror. I det ligger det også en skepsis mot elitene i Washington D.C. og Wall Street. Mange av vennene mine som stemmer på Trump sier at «Ja, han er en tullebukk», men de vil fremdeles stemme på ham igjen neste år.

Seltzer mener en stemme for Trump er en stemme mot de mislikte elitene.

– Å stemme på Trump er som å kaste en håndgranat inn i den økonomiske og politiske eliten – «The Swamp» som Trump kaller det. Og det forstår jeg godt, sier Seltzer.

NOTATER: Et bilde av Donald Trumps notater tilknyttet riskrettsetterforskningen fikk nettet til å koke onsdag. Thomas Seltzer mener notatene har mye til felles med en punk-låt. Foto: Erin Scott

Trump-punk

Mange av Trumps velgere forblir lojale overfor presidenten, til tross for stadig flere anklager om at presidenten har forsøkt presse et annet lands regjering til å sverte en motstander.

I etterkant av onsdagens riksretthøring dukket det opp et bilde av Trumps notatblokk. Innholdet har fått flere til å reagere, Seltzer inkludert.

– Jeg trodde det var kødd, at det var photoshoppa. Men det var det jo ikke, sier Seltzer.

Turboneger-bassisten har derimot et litt annet syn på de lekkede notatene enn folk flest.

– Noen skrev at det høres ut som en punk-tekst, og det har de helt rett i. Det er mye repetisjon, det er noe latin der, det er rett og slett litt veslevoksen punk, sier Seltzer, før han gjør sin egen tolkning av Trumps «punk-notater».

Etter notat-fremførselen kommer Seltzer med et siste råd til presidenten:

– Bevar velferdsordningene. Hvis han virkelig vil tømme sumpen, må han endre lovverket for valgkampfinansiering. Nå virker det som han vil at Wall Street skal styre landet og ikke grasrota, og det er jævla synd, sier Seltzer.

