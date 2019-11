Fra «Amerikas ordfører» til kongressens hovedmistenkte

– Ikke ulovlig, men upassende

Giuliani forsøkte å bygge videre på den voldsomme populariteten i 2008, da han stilte til valg som republikanernes presidentkandidat. Vinden var derimot gått ut av seilene for «Amerikas ordfører», og Giuliani måtte se seg slått av John McCain.

Giuliani var ikke ferdig med politikk av den grunn, og åtte år senere var han en høylytt tilhenger av Donald Trump under presidentens valgkamp.

Mens han lenge var av presidentens støttespillere, ble Giuliani offisielt en del av Trump-administrasjonen da han begynte som Trumps personlige advokat i 2018. Basert på vitnemål fremlagt i kongressen, kan det virke som Giuliani hadde en rekke arbeidsoppgaver.

Giuliani skal i sommer ha forsøkt å påvirke ukrainske myndigheter til å etterforske Joe og Hunter Biden, samtidig som han undersøkte mulighetene for at det var Ukraina heller enn Russland som påvirket presidentvalget i 2016.

– Vi blander oss ikke inn i et valg, vi blander oss inn i en etterforskning. Det er ingenting ulovlig med det. Noen vil si det er upassende, sa Giuliani til New York Times før Ukraina-turen tidligere i år.

OFRES: I lys av anklagene mot Giuliani, spekuleres det nå i om presidenten vil ofre advokaten for å redde seg selv. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Det er blant annet denne turen som har gjort Giuliani til riksrettsetterforskningens midtpunkt.

Vil han ofres av Trump?

Under «Trumps Verden» er Thomas Seltzer forbløffet over Giulianis reise fra ordfører til gjenstand for politisk etterforskning.

– En republikaner, kjent som paritet for lov og orden, sitter nå og ser inn i kameraet og sier at det er greit å bryte loven, sier Seltzer.

I lys av stadig mer omfattende anklager mot Trump, spekuleres det i om presidenten kan komme til å ofre Giuliani for å redde seg selv. Bergersen utelukker ikke at Trump vil kaste Giuliani under bussen.

– Eventuelt kan Giuliani kaste seg under bussen selv, ut av lojalitet til Trump, sier Bergersen.

Giuliani har blitt konfrontert med spekulasjonene. Hovedpersonen later til å ta det hele med knusende ro.

– Jeg er ikke bekymret for det. Men jeg har veldig, veldig god forsikring. Så hvis Trump kaster meg under bussen, vil alle sykehusregningene mine bli betalt, sier en kryptisk Giuliani til The Guardian.

Hva slags «forsikring» han sikter til, er foreløpig kun kjent for Giuliani selv.

