Elvestuen (V) med kald skulder til Frp

Kald skulder fra Venstre

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir en kald skulder til regjeringspartner Frp.

Han vil heller heve ambisjonene.

– Vi skal være i front. Svaret er at vi må slutte med fossile drivstoff og fossile energikilder, sier Elvestuen til TV 2.

FORSTERKE MÅLENE: Ola Elvestuen vil at Norge skal heve ambisjonene sammen med EU. Foto: Berg-rusten, Ole

– Vi skal vise at vi har vilje til å forsterke våre mål. Den store utfordringen i Madrid er å få flere land til å øke sine ambisjoner, sier Elvestuen, som sier han skal snakke med kinesiske myndigheter.

– Hvorfor skal vi kutte så mye når Kina og India fremover øker utslippene?

– Fordi vi alle må gjøre det vi kan for å få ned utslippene. Her er det viktig at land er i front. Vi sammen med Europa er i front, så skal vi påvirke at andre land gjør det samme.

– Men blir ikke det bare små kutt når man ser hva de store utslippslandene holder på med?

– Men kan ikke bare se på enkeltkuttene. Det handler om å lede an i utviklingen vi må gjennom for å vise hvordan man får til utslippskutt samtidig som man har en økonomisk utvikling. Det vi gjør på transport, enten det er på elbil eller elferjer, og det vi får til innen tungtransport, dette har en større betydning utover Norges grenser, sier Elvestuen.

– Så det er ingen grunn til å frykte at norske bedrifter vil flagge ut, slik Frp frykter?

– Nei, vi er konkurransedyktige. Tvert imot ser vi at klimapolitikk driver næringsutvikling over hele landet. Det lønner seg å være i front.