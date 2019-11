TV 2 har de siste dagene fortalt om to tenåringer som fikk svært ubehagelige opplevelser i selvbetjeningskassene på matbutikken, henholdsvis Coop Extra og Meny.

Othilie (17) ble bannlyst fra kjøpesenteret etter at hun tastet inn feil banan på Meny i Tønsberg, mens Linda Håøys tenåringssønn ble tatt med på bakrommet etter å ha tastet inn feil bolle.

Onsdag sa ledelsen ved den aktuelle Coop-butikken for bolle-hendelsen at de skal etterforske dette «forsøket på tyveri» nærmere, og at de mente bollene var godt merket.

Tvilen til gode

Torsdag har Coop-ledelsen tatt kontroll over situasjonen.

– Det er synd med denne episoden fra vår butikk, for vår policy er at fordi dette er ny teknologi, så skal tvilen komme kunden til gode. Om du som kunde sier at du har gjort en feil, så skal vi tro deg, sier kommunikasjonssjef for Coop Norge, Harald Kristiansen, til TV 2.

– I dag har vi tatt tak i den aktuelle butikken, og ser at disse bollene er for dårlig merket, sier Kristiansen.

– Butikkenes ansvar

Forbrukerrådet er ikke nådige ovenfor butikker som tar i bruk selvbetjeningskasser.

– Når du handler i en selvbetjeningskasse er det kunden som har ansvar for å registrere det inn riktig, men det er butikken som må legge alt til rette slik at det er enkelt å gjøre det rett, sier Thomas Ieversen, juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet.

– Systemene er ganske nye, så det er nok forbedringspotensiale der. Også må butikkene være litt runde i kantene, slik at de har forståelse om det blir avdekket at noen har gjort feil, sier Iversen.

Kommet for å bli

Alt i alt sier Coop de er fornøyde med kassene. De sier det nok ikke vil bli aktuelt med mindre selvbetjening, selv om enkelte er imot.

– Tanken med de selvbetjente kassene er at det skal spare kunden for tid, og sørge for en rask og effektiv handel. Samtidig frigjør det arbeidstid for de ansatte, som da kan bruke mer tid på å få varer ut i butikken, sier Kristiansen.

I begge tilfellene TV 2 har fortalt om var de involverte umyndige, og begge måtte skrive under på et papir om at de hadde forsøkt å stjele fra butikken.

– I disse tilfellene skal tvilen komme kunden til gode. Det er også rutinesvikt her, for når mindreårige blir stanset på denne måten, så skal selvfølgelig pårørende kontaktes. Det var en stygg glipp fra vår side, sier kommunikasjonssjefen.

– Hvilke rettigheter har egentlig kunder som blir tatt i å slå inn feil vare?

– Kundene må finne seg i å bli plukket ut til stikkprøve. Hvis du slår inn en feil vare og du ikke har gjort det med vilje, så har du ikke gjort noe straffbart. Du må selvfølgelig betale mellomlegget dersom dette blir oppdaget, men ikke noe mer enn det, understreker Iversen.