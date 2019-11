Kristine Stavås Skistad (20) slo gjennom med et brak forrige sesong.

På Beitostølen for ett år siden viste hun at noe stort var på gang. Da ble Skistad nummer to bak Maiken Caspersen Falla. Seinere tok Skistad seg til finale i verdenscupen i Lillehammer. Etter to gull i junior-VM fikk 20-åringen billett til senior-VM i Seefeld.

På sprinten var Skistad i ferd med å sette Caspersen Falla og Nilsson på plass i semifinalen da hun hektet på oppløpet.

– Dette er mine svakheter

Før kommende sesong er det knyttet store forventninger til 20-åringen. Det bryr hun seg ikke om.

– Jeg føler ikke på det, men jeg har store forventninger selv. Jeg kjenner litt på at det skal bli vanskelig å innfri egne forventninger, sier hun åpenhjertig.

Skinstad er spent før sprinten på Beitostølen. Det skinner gjennom at alt annet enn en topp-plassering vil være en skuffelse.

– Man må se an løpet litt, men det er svært lite jeg blir fornøyd med i det første rennet. Samtidig er det det første skirennet i sesongen, og det er ikke det viktigste, sier hun.

Skistad vet hvor hun har mest å gå på.

– Her på Beitostølen er det viktig å løpe bakkene. Ikke slippe noen meter der. Jeg må også bli bedre til å jobbe over kuler for ikke å bli fragått der. Det er det som er mine svakheter, avslører hun.

– Kan ta en del meter

I VM viste hun at toppfarten på oppløpet er i verdensklasse. Skistad tror hun tåler å gi Maiken Caspersen Falla noen meter før Beitostølen-oppløpet og likevel vinne.

– Det er et godt spørsmål. Jeg håper jeg kan ta en del meter. Det kommer litt an på hvordan oppløpet er. Men noen meter håper jeg går. Fem meter kan gå hvis det er et langt oppløp. Men Maiken er også rask, sier hun.

Skistad frykter ingen i en ren spurt, men har lagt merke til en svenske som også har en god avslutning.

– Jeg har sett at Maja Dahlqvist kan spurte. Men jeg er ikke redd for noen. Jeg stoler på at jeg spurter best, sier hun selvsikkert.

I sommer og høst har Skistad jobbet med å forbedre kapasiteten. Planen er å være i toppslag til sprinthelgen i Planica 21.-22. desember.

– Jeg har gått litt mer mot det beste og skjønt hvordan jeg må løse løp for å gjøre det bra. Ellers har jeg trent mye for meg selv og jobbet med kapasiteten. Det blir spennende å se hvordan den er sammenlignet med de andre. Jeg har kjørt mange intervaller og ligget mye i sone 4. Jeg har kjørt enda flere bolker i år. Det er lenge siden jeg har tatt en test. Jeg tok en test i september, og da var den bedre enn i fjor rett før Beitostølen. Vi får håpe at den er like god eller bedre nå, sier hun.