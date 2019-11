Utfordrer Team Ingebrigtsen til stafett

Emil Iversen melder seg ut.

– Jeg tar ansvar for logistikk og drikke. Jeg har absolutt ingenting å bidra med. Jeg er veldig tung i steget, sier 28-åringen.

Vil lære av Team Ingebrigtsen

Henrik Ingebrigtsen roste steget til Tønseth etter terreng-NM. Skiløperen fikk følgende skussmål av Gjert Ingebrigtsen:

– Didrik er en god løper, som kunne gjort det relativt bra som løper. Han måtte drevet litt mer spesifikk trening. Vekt er en faktor om løypene er tunge, sa han til VG.

– Det er artig å høre at jeg har et bra løpesteg. Det er sikkert mye å plukke på, men det vil sikkert ikke Gjert dele, smiler Tønseth.

For han vil gjerne lære av Team Ingebrigtsen.

– Jeg vet jeg er for treg til å være med i det teamet. De konkurrerer i tre og et halvt minutt. Jeg vet at jeg ikke er laget for det, men jeg kunne tenkt meg og vært med for å se på nært hold hvordan de trener, sier han.

– Vrient å få i pose og sekk

Tønseth har svært lyst til å delta i terreng-EM i Portugal i desember. Det kolliderer med verdenscuphelgen på Lillehammer. Tønseth vet at han må gå fort i verdenscupåpningen for å få grønt lys.

– Status er som før. Jeg må gå fort i Ruka for å være klar til Tour de Ski. Da drar jeg til Portugal for å løpe. Det er siste mulighet, for det er VM neste sesong og OL etter det, sier han.

Trener Eirik Myhr Nossum en lunken til Tønseths planer.

– Det handler ikke om at jeg ikke vil la han løpe. Hvis han går fort nok på ski og er kvalifisert til det han skal, kan jeg være åpen for det. Et annet aspekt er at da jeg tok ut laget på femmila senest i vinter, brukte jeg et argument om at jeg hadde tilgode å se ham lykkes veldig godt i lange løp. Jeg brukte det som et argument mot ham i det uttaket til femmila. Hans Christer Holund fikk gå i stedet. Da sa jeg: La meg slippe å bruke det argumentet i flere mesterskap. Blir han beste nordmann i Ruka hjelper det veldig, men det er vrient å få både i pose og sekk.

Tønseth har skjønt at Nossum ikke er fan.

– Nossum «gir katta» i løpingen. Han har uttalt at jeg må vinne i Ruka. Jeg tror jeg må være topp 3-4 av de norske løperne og gjerne få en pallplass underveis. Jeg dropper ikke Tour de Ski, men jeg kan droppe en Lillehammer-helg hvis jeg får muligheten, sier han.

Drømmer om topp 10

Langrennsløperen tror han kan gjøre det bra i terreng-EM med rett løype.

– Folk sier at jeg skal være fornøyd med topp 20. Jeg håper det er en tøff løype med noen solide bakker. Da håper jeg å være rundt topp 10. Det er mange gode løpere på start. Å løpe mot stjerner er stort. Det er gøy å observere teknikken deres underveis, sier trønderen, som innrømmer at langrenn og løping ikke nødvendigvis er den beste kombinasjonen.

– Jeg har én løpeøkt i uken for å vedlikeholde steget. Halvparten av jobben min som skiløper foregår med overkroppen. Løping er kun beina. Jeg kunne helt sikkert blitt bedre å løpe dersom jeg gikk mindre på ski. Men det er ikke aktuelt. Det er en artig hobby som heller kan kombineres med langrennstrening, forteller han.