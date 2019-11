Over 2000 møtte opp foran Stortinget mot «homoterapi»

Ifølge tall fra FRI møtte over 2000 personer opp i regnet foran stortinget i Oslo for å delta i demonstrasjonen mot homoterapi torsdag.

Blant publikum var det både regnbueflagg, fakler, og flere skilt hvor det blant annet stod «Vi er ikke syke» og «stopp konverteringsterapi».

Appellen kommer to dager etter regjeringen varslet Stortinget om at de igangsetter utredning av et forbud mot såkalt konverteringsterapi.

– Visst om dette lenge

Ingvild Endestad er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), og sier under demostrasjonen at hun er glad for at homoterapi er bragt til offentligheten.

– Vi som er skeive selv vet om denne terapien, og har visst om den lenge. Vi har fått høre alle de vonde historiene, og mange av oss har gått gjennom dette selv, sier hun.

Også Morten Hegseth talte under demonstrasjonen, og kom med en bønn til regjeringen om å gjøre homoterapi forbudt.

– Klar for kamp

En av de som har gått gjennom den såkalte konverteringsterapien er Brian. Han stod først fram i VG, og holdt torsdag tale for de fremmøtte.

– Jeg vil starte med å fortelle en historie. En historie som er min erfaring. Det var en gang en 16 år gammel gutt med navnet Hassan. Han vokste opp i et sterkt religiøst miljø, med en sterkt religiøs familie, starter han innlegget.

Videre fortalte han om hvordan han i tidlig alder måtte passe på hvordan han snakket, kledde seg og oppførte seg rundt venner og familie.

– Han måtte også forutse fremtiden for å være klar for en kamp han visste han måtte ta. Hverdagen fylte seg med angst, depresjon og en ekstrem ensomhet, forteller Brian.

– Liv går tapt

Da han som 18 år gammel fortalte om sin legning, fikk han hver dag beskjed fra familie og miljø om at hans livsstil var feil.

OSLO: Ifølge tall fra FRI møtte over 2000 personer opp foran stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

– Jeg ber ikke regjeringen om å ta vekk religionsfrihet. Jeg ber om at en 16-åring med en viss seksuell orientering skal slippe å bli psykisk torturert, sier han og fortsetter:

– Jeg ber regjeringen være med på å forme en trygg fremtid for alle som er i en slik situasjon. Jeg ber om at de ser på statistikken over selvmord og selvmordsforsøk og spørs seg selv: «Hvor mange liv må gå tapt før nok er nok?».

Vil sette en stopper

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at hun ikke vil forplikte seg til et lovforbud mot homoterapi, men lover at det skal bli slutt på overgrepene. Det er derimot ikke en samlet regjering som står bak statsministerens ord.