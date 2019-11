Real Madrid-spilleren var involvert i en svært uheldig episode på Real Madrid treningsanlegg onsdag.

Under en treningsøkt på styrkerommet klarte Lucas Vazquez å miste en vekt på sin venstre storetå, skriver den spanske avisen Marca.

Det endte i brudd, bekrefter Real Madrid på sine sider.

Spanske medier skriver at vingen er ute en måned og vil gå glipp av møtet med Ødegaards Real Sociedad i helgen, PSG i Champions League og La Liga-kampen mot Alavés.

Lucas Vazquez har etter fin start på sesongen vært mer uheldig. Etter å ha scoret mål i serieåpningen mot Celta Vigo og vært involvert i de seks første serierundene, har 28-åringen blitt satt på benken. I tillegg har spanjolen slitt med skader i leggen.

Sist serierunde mot Eibar var Vazquez tilbake for Los Blancos og noterte seg for en målgivende pasning i 4-0-seieren. Det var hans første kamp på over en måned uten spilletid.

Nå må imidlertid belage seg på nye uker på sidelinjen etter en slepphendt episode på styrkerommet.

En annen som har slitt med skade er Real Madrid-eide Martin Ødegaard som er på utlån i Real Sociedad. De møter hovedstadsklubben på lørdag og nordmannen håper å rekke kampen.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å spille den kampen. Det kommer an på morgendagen. Men om Gud vil..., sier Martin Ødegaard på spansk, et uttrykk for at han virkelig håper at det skal gå, på radioprogrammet ‘El Larguero’ onsdag kveld.

Selv føler Ødegaard seg bedre etter å ha stått over flere kamper for Real Sociedad og det norske landslaget.

– Jeg kjenner meg mye bedre og håper at jeg kan være med. Jeg tror det var riktig å ta det litt med ro i en periode, og kjenner meg mye bedre nå, sier Ødegaard.