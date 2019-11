Rebuskalender

Gjem en liten gave, og lag en rebus som skal løses for å finne gaven.

Aktivitetskalender

I en aktivitetskalender legger man inn ulike aktiviteter i kalenderen. En aktivitet kan være en tur på kino, aketur, juleverksted, filmkveld, spillkveld eller lignende

Bildekalender

Skriv ut eller finn fram 24 koselige bilder, for eksempel bilder fra ferier, bursdager eller turer. Bildene kan mottakeren lime inn i et album som følger med.

Juleverkstedkalender

Formålet med en juleverkstedkalender er å lage ting for å gi bort i julepresang. Her kan man kjøpe inn ting for å lage julekort, maleri eller lignende.

Puslespillkalender

Ta et vanlig puslespill, eller bestill puslespill på nett med egne motiv. Pakk inn brikkene slik at dere pusler litt hver dag. For å gjøre det ekstra spennende kan man ha en konkurranse om å gjette hvem eller hva som er på motivet.

Kilde: Silje Sandmæl, DNB.