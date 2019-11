I oktober ble det kjent den russiske skistjernen Julija Belorukova (24) er gravid og må stå over den kommende skisesongen.

Også lagvenninnene Jelena Soboleva og Tatjana Alesjina er gravide, og skal vi tro den russiske skipresidenten Jelena Välbe, var svangerskapene godt kalkulerte.

– På slutten av forrige sesong samlet jeg troppen og sa til alle jentene at det er en mellomsesong som venter, og derfor er den mest gunstig å få barn i. Landslagsløperne må forstå ansvaret sitt og pliktene sine, og jeg er veldig glad for at de hørte på meg, sa Välbe til russiske R-Sport, ifølge Aftonbladet.

Det ville aldri skjedd i Norge, mener de norske landslagsløperne.

Trener Ole Morten Iversen smiler når han får spørsmål om Välbes utspill.

– Jeg droppet den. Jeg tenker at når kvinner ønsker å få barn, så må det være fordi de ønsker å få barn. Ikke at noen annen motivasjon. Det blir helt feil og unaturlig for min del, sier han.

– Det kunne ikke skjedd med Iversen?

– Ikke med meg. Du får ikke det rådet fordi du kanskje går fortere på ski om et år eller to, sier han.

Therese Johaug tror ikke det kunne skjedd i Norge.

– Jeg tror ikke trenerne våre legger seg opp i privatlivet vårt. Det må vi kjenne på selv. Vi vet selv når vi har lyst til å få barn. Og man må være to om det, sier hun.

Landslagskometen Kristine Stavås Skistad er enig med Johaug.

– Jeg tror ikke det kommer til å skje i Norge. Jeg tror utøverne selv vet når det passer å få barn, sier Skistad.

Johaug skjønner tanken til Välbe, selv om hun ikke nødvendigvis er enig.

– Det er en veldig fin sesong å bli gravid i. Det er ikke noe mesterskap. Det kommer et VM i februar 2021 og OL i Beijing i 2022. Det er ideelt sånn sett. Men så må man jo være klar for å få ungen, forteller hun.

Det er ikke 31-åringen fra Dalsbygda.

– Jeg har ikke tenkt til å få barn nå, det har jeg ikke. Nå skal jeg starte skisesongen. Jeg er ikke gravid, hvis det var det du lurte på, smiler hun.

Herrenes landslagstrener Eirik Myhr Nossum og kona Melina Magulas (34), som også er aktiv skiløper, blir foreldre rett etter at skisesongen er over. Nossum har ikke de samme utfordringene på herrelaget.

– De sliter litt med å bli gravide hele gjengen, ler han.

– Nå har jeg giftet meg med en på det greske landslaget. Vi fulgte rådet til det greske landslaget, spøker han.