Forrige uke var Farmen-eventyret over for Marte Flobergseter, men selv om 22-åringen måtte forlate gården, så har ikke oppmerksomheten avtatt.

– Jeg har fått en del ekstreme tilbud, sier Marte, og sikter til de mange forespørslene som har tikket inn i innboksen hennes på Instagram.

– En tilbydde meg 500.000 for å gå på date, men jeg takker ikke ja til sånt, dessverre. Jeg tror det hadde sett veldig dårlig ut både i media og andre steder, forklarer Marte til God kveld Norge.

Trengte gårdskjerring

Det er ikke bare på Instagram det har tikket inn meldinger.

Også på Messenger har Marte fått ulike tilbud.

– På Messenger er det litt eldre folk som sender meldinger, for eksempel om at de har en sønn som skal ta over en gård, og at han trenger ei gårdskjerring. Så det er ganske underholdende å lese meldingene mine for tiden, ler Marte.

Likerklikk fra skikongen

Selv om Marte gjerne snakker åpent om de mange meldingene hun har mottatt, så er det likevel ett tema som gjør henne litt rødere i toppen: De mange likerklikkene fra tidligere langrennsløper Petter Northug (33) på hennes Instagram-konto.

– Har du vært på date med Petter Northug?

– Nei, ikke… Ingen kommentar, ler Marte.

– Det er jo et ja!

– Nei, åh. Nå blir jeg jo i hvert fall rød. Det får du ikke ha med! Nå blir det nye overskrifter, ler den blide gudbrandsdølingen.

Populær hjemme

I tillegg til å ha blitt populær i sosiale medier, blir det også en del oppmerksomhet hjemme på Lesjaskog.

– Hver gang jeg er på butikken så spør folk hva som skjer i kveld, og sier at de heier på meg.

Etter Farmen-oppholdet skal hun nå tilbake til jobben som lærer i Daugstad. Hun sier elevene hennes har fulgt stolt med på programmet.

– De engasjerer seg veldig, og er vel i den aldersgruppa hvor de synes at det er stas å se læreren sin på TV, sier hun.

Og tittelen som den kuleste læreren på skolen kan hun nok bære nå:

– Kanskje jeg har den ut året hvert fall, ler Flobergseter.

