Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett torsdag underlegges den siktede brev- og besøksforbud i hele perioden.

Forsvareren til den siktede bestred behovet for denne restriksjonen, men fikk ikke gehør for dette.



Ifølge retten er det blant annet omstendigheter som tilsier at saken omfatter et større nettverk, og retten tror den siktede uten restriksjoner vil kontakte andre involverte i saken og forspille bevis.

– Dette til tross for at siktede har begrenset med kunnskap om hvilke opplysninger politiet besitter idet dokumentene er klausulert. Retten viser også til aktors redegjørelse for at politiet er kommet langt på vei i sin informasjonsinnhenting omkring forholdene ved ambulansekjøringen, men at hendelsesforløpet forut for dette foreløpig er lite klarlagt, heter det i kjennelsen.

32-åringen som kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober i år, er siktet for fem drapsforsøk under kjøringen.

– Han er siktet for drapsforsøk og det gjelder et eldre ektepar og moren med barnevognen med tvillingene, sa politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til VG onsdag.