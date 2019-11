Det var en smilende José Mourinho som entret sin første pressekonferanse i sin nye jobb som erstatter for Mauricio Pochettino.

Mourinho startet med å takke argentineren som tilbragte fem og et halvt år i klubben.

– Jeg smiler, men først må jeg med tristhet snakke om Mauricio. Jeg vil gratulere han for jobben han gjorde og dele med dere hva alle vi i klubben tenker. Denne klubben vil alltid være hans hjem, treningsanlegget vil alltid være hans og når han savner spillerne og dem han jobbet med er det alltid åpent her.

– Fra min erfaring er det alltid en ny dag i morgen og han vil finne glede igjen. I en stor klubb igjen og han vil ha en stor fremtid. Vi lever med en trist følelse. Han gjorde en stor jobb, det må jeg si, for det er det alle i klubben tenker, sier Mourinho.

Portugiseren som ofte har kommet i søkelyset like ofte får sine kontroverser som bragder, forteller at han har endret seg.

– Jeg har brukt mye tid på å forbedre meg, analysere og forutse ting. Du mister aldri ditt DNA eller identitet, men jeg har tenkt mye. Ikke spør meg var minne tabber har vært, men jeg vet, jeg skal ikke gjøre de samme feilene igjen, men jeg skal gjøre nye feil. Jeg er sterkere, og da mener jeg ikke fysisk, jeg har alltid vært i god form. Men jeg er motivert, rolig og klar. Det tror jeg spillerne har følt på de siste to dagene. Jeg er klar til å støtte dem, forteller han.

– Jeg har alltid vært ydmyk

56-åringen mener at det ikke handler om han fremover når det snakkes om Tottenham.

– Jeg har alltid vært ydmyk. Problemet er at dere ikke forstå der. Jeg har alltid vært ydmyk, men på min måte, forklarer Mourinho til pressen.

– Dette handler ikke om meg, men om klubben, supporterne og spillerne. Det handler ikke om meg, jeg er bare her for å hjelpe andre.

Mourinho forteller at en av grunnene til at han kom til klubben var på grunn av troppen til Tottenham.

– Jeg fortalte spillerne at jeg kom hit på grunn av dem. Jeg prøvde å kjøpe noen av dem for forskjellige klubber, og noen prøvde jeg ikke en gang fordi jeg visste hvor vanskelig det var, sier Mourinho.

– Den beste gaven er spillerne som allerede er her. Jeg trenger ikke nye spillere. Jeg må bare sørge for å gjøre de som er her bedre. Jeg kjenner godt til dem, men du kjenner dem ikke godt nok før man treffes, sier Mourinho om mulige nysigneringer.

Ønsker å beholde spillerne

Tottenham har nøkkelspillere som Christian Eriksen, Jan Vertonghen og Toby Alderweireld på utgående kontrakt.

– Vi ønsker å beholde alle våre beste spillere. Å stoppe de beste spillerne fra å dra er en del av vår visjon, sier Mourinho.

Portugiseren vil ikke garantere noen ligatittel med det første.

– Vi kan ikke vinne Premier League denne sesongen. Jeg sier ikke at vi vinner neste sesong, men vi kan gjøre det, forklarer portugiseren.

Mourinho ble også konfrontert med uttalelsene fra 2015 om at han ikke kunne trent Tottenham.

– Det var før jeg fikk sparken i Chelsea, svarer Mourinho med et stort smil.