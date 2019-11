Vil ha Frode Berg som vitne i spionsøksmål mot staten

Forretningsmannen Atle Berge saksøkte i vinter staten, etter at han ble anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år.

Bakgrunnen for søksmålet var et titalls uønskede forsøk fra norske statsansatte etterretningsoffiser på å rekruttere nøkkelansatte hos firmaet Ølen Betong til å bli informanter i Russland.

En av de ansatte ble til slutt pågrepet av russisk etterretning i Murmansk, der han ble truet med pistol samtidig som han fikk tilbud om å bli dobbeltagent.

Atle Berge og hans advokater er nå i innspurten i arbeidet med sitt søksmål mot staten.

Berge søker et betydelig erstatningsbeløp etter at han og hans bedrift Ølen Betong måtte oppgi sin lukrative virksomhet i Murmansk.

– Utsatt for det samme

Årsaken var, ifølge Berge at både han og hans medarbeider Kurt Stø flere ganger fikk besøk av de norske hemmelige tjenestene med forespørsler om å bli informanter.

Berge mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB må ha fått med seg disse møtene, og resultatet ble at både han og Stø ble arrestert, og utsatt for brutale avhør, før de ble utvist fra landet.

– Jeg har bedt om et møte med Frode Berg og ønsker ham som vitne i saken. Vi har jo vært utsatt for det samme. Han sa ja, om enn noe nølende. Vi sa nei. Han havnet i fengsel, sier Atle Berge til TV 2.

– Står din sak sterkere etter det Frode Berg har fortalt?

– Ja, absolutt. Han har besvart noen av de tingene som regjeringsadvokaten har benektet. Han har gitt bevis for at verving foregår. I retten må vi sannsynliggjøre at dette faktisk har foregått. Nå har vi fått det ene beviset etter det andre, sier direktøren for Ølen Betong.

Berge og hans advokater har jobbet med erstatningssaken siden i fjor vinter og regner med å legge frem vitnelisten og det endelige erstatningsbeløpet de søker i begynnelsen av neste måned. Dette beløpet vil bli betydelig, sier han til TV 2.

– Enkelte er redde for å vitne

Saken er berammet til 3. februar. Så langt har Berge sikret seg 6-8 vitner, hvorav flere har vært utsatt for det samme som han selv, nemlig uønskede vervingsforsøk fra de norske hemmelige tjenestene.

– Det har ikke vært så lett å få folk til å vitne. Jeg ble litt overrasket over dette. Enkelte er redde for å vitne fordi de er redde for konsekvensene, fordi de frykter disse tjenestene, sier Atle Berge.

Berge, som er direktør i Ølen Betong, har også brakt saken inn for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).