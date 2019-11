Elverum har vært på utkikk etter en ny trener siden det ble klart at nåværende trener Michael Apelgren forlater klubben til fordel for svenske Sävehof etter sesongen.

Valget har nå falt på den tidligere Bodø-treneren Børge Lund, som har signert en treårskontrakt med klubben.

– Alt kom på plass for noen dager siden. Jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på en sånn utfordring, sier Lund til TV 2.

Den tidligere landslagsspilleren startet i sommer en 100 prosent stilling som assistenttrener for landslaget, og har fokus på landslaget frem til han starter i Elverum til sommeren.

– Jeg starter jo ikke før til sommeren, og det er mye som skal gjøres med landslaget før den tid. Så jeg legger det litt på hylla foreløpig, men det er deilig å ha det på plass.

Ingen planer om å gi seg på landslaget

Til tross for at Lund trer inn i en 100 prosent stilling som trener for Elverum etter sommeren, har han fortsatt håp og ønske om å fortsette på landslaget.

– Jeg ønsker det. Jeg tror det vil være en optimal løsning for meg og min utvikling. Så lenge Christian (Berge) og forbundet ser at jeg er en god ressurs for landslaget så ønsker jeg å fortsette.

Mulighetene for å fortsette jobben for landlaget er noe han har hatt jevnlig kontakt med Christian Berge og forbundet om.

– Jeg har hatt kontakt med Christian gjennom hele prosessen. Da vi inngikk 100 prosent stillingen var det med tanke om å gå tilbake til den opprinnelige avtalen etter OL.

– En stor dag for klubben

Lund sier at det føles betryggende å få ting på plass, og mener det ikke er mange andre jobber han heller kunne ha tenkt seg.

– Den henger høyt. Å være A-lagstrener for herrelandslaget henger høyest, det er stjerna på juletreet, og så er dette veldig tett oppunder det.

Også i Elverum-styret er det stor optimisme rundt signering av en så god trener.

– Dette er absolutt en stor dag for klubben. Spillere og vi rundt har ventet på bekreftelsen på hvem som tar over etter Apelgren en stund nå, og vi er veldig glad for at det er på plass, uttalte Elverums billett- og økonomiansvarlig Hans Petter Bronken til TV 2.