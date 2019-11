Sikkerhetseksperter: Derfor må du aldri printe ut boardingkortet

Nettstedet skrev at så fort en hacker har tatt over medlemssiden, har han to valg – å ente selge den hackede kontoen, eller å overføre poengene til en annen konto.

LEGGER UT BOARDINGKORT: Søker man på #boardingpass på Instagram, får man over 115.000 treff. Foto: Skjermdump

– Det er ganske enkelt å komme inn på medlemssiden. Du følger ikke like godt med på bonuspoengene dine som på bankkontoen din. Det er enkelt å bruke poengene dine på måter som er vanskelige å spore. Det er lett å gjøre poeng til gavekort eller reiser, og masse andre ting som kan bli brukt umiddelbart eller solgt, sier han.

115.000 treff på Instagram

Søker man på #boardingpass på Instagram, får man over 115.000 treff.

Flere av bildene viser hele boardingkortet med både bookingnummer, etternavn og medlemsnummeret de har i utenlanske flyselskaper.

– Hvis du printer ut et boardingkort og noen plukker det opp, får bare én person tilgang til informasjonen. Men legger du det ut på sosiale medier, snakker vi om tusenvis av personer som nå har informasjon om deg, sier Barlow.

Sikkerhetsekspert Henderson sier at han anbefaler reisende å ha boardingkortet på telefonen i stedet.

– Boardingkort på papir er en sikkerhetsrisiko. Det er en grunn til at vi fjernet kredittkortnumre fra kvitteringer, sier han.