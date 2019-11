De fleste flypassasjerer godtar den tålmodighetsprøvende prosessen det er å komme seg gjennom flyplassen, mens andre graver dypt i lommene for bedre seter eller for å slippe flyplass-kø.

Ingen av de to løsningene var derimot et alternativ for en 48 år gammel hyppig flyreisende fra New Delhi i India.

Han mente at han hadde funnet den perfekte måten å nyte pilotenes goder på flyplasser – uten å betale for det eller utdanne seg til pilot.

Planen gikk derimot skeis da han ble arrestert tirsdag ettermiddag, lokal tid.

Ikke første gang

Planen til den nå pågrepne mannen skal utrolig nok ha fungert tidligere. Han uttalte til politiet at dette ikke var første gang han etterlignet en pilot.

– Han sa at han pleide å kle seg ut som en pilot for å få enkel tilgang gjennom sikkerhetskontrollen, få fortrinnsbehandling fra sikkerhetsbyråer og flyselskaper, og seteoppgraderinger, sa Sanjay Bhatia, flyplassens visekommissær for politiet, til CNN.

Mannen skal ha skaffet et falskt identifikasjonskort som Lufthansa-pilot ved en tidligere anledning.

48-åringen ble arrestert da han var i ferd med å gå om bord på et fly, etter ansatte på flyplassen hadde slått alarm om mannen. De mistenkte at han var en passasjer som kledde seg ut som en pilot.

Flere uniformer

Den bemerkelsesverdige saken sammenlignes med 2002-filmen «Catch Me If You Can» hvor hovedrollen, som spilles av Leonardo Dicaprio, er en svindler som før sin 21-årsdag rekker å jobbe som lege, advokat, co-pilot og professor.

Hendelsen fra New delhi er ikke like stor i omfang, men får likevel oppmerksomhet. Det er nemlig ikke bare pilot 48-åringen har utgitt seg for å være.

Ifølge politiet var flyplassens sikkerhetsteam allerede på utkikk etter mannen på grunn av videoer han tidligere hadde lagt ut på sosiale medier.

Temaet i flere av videoene var luftfart, og flere av videoene viser ham poserende i ulike uniformer. Det inkluderer både en militæruniform og en pilotuniform.

48-åringen står nå overfor å betale en klekkelig bot, eller sone minst ett år i fengsel. Eller begge deler.