En gråtkvalt Ingvild Flugstad Østberg informerte torsdag om at hun ikke går verdenscupåpningen grunnet helsemessige årsaker.

Landslagslege Øystein Andersen avkrefter at det dreier seg om spiseforstyrrelser.

Lagvenninne Therese Johaug er glad for at helseteamet tar vare på utøverne.

– Jeg synes det er veldig kjedelig at hun ikke skal få gå på Beitostølen og i Ruka, men samtidig er vi veldig glade for at vi har helseteamet rundt oss, sier Johaug.

Hun har selv kjempet for å komme seg på plussiden.

– Jeg har balansert på en knivsegg med all den treningen jeg har gjort. Jeg er liten og lett av natur. Det er enkelte perioder der jeg har jobbet med meg selv for å komme på plussiden, innrømmer Johaug.

– Hvor krevende er det?

– Det kan være krevende. Jeg har blitt eldre med årene og fått mer trygghet og selvtillit sammenlignet med det jeg var 18-19 år, sier hun.

– Hvorfor er dette vanskelig å snakke om dette for Østberg?

– Det er som hun sier: Det blir veldig personlig.

– Er det vanskelig for deg?

– Nei, jeg sier at jeg har balansert på en knivsegg mange ganger. Det er en av utfordringene med å trene så mye som jeg gjør, forteller hun.

Når Østberg er tilbake i skisporet er foreløpig uvisst.

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Som toppidrettsutøver balanserer man ofte på en knivsegg. Det er risiko ved å trene. Nå trenger kroppen litt tid for å komme på plussiden. Jeg har det fint og er stort sett i godt humør. Men det er veldig kjedelig ikke å skulle gå skirenn de kommende uke, sa 29-åringen og la til:

– Vi har et fantastisk støtteapparat og helseteam som må være litt strenge. Helsen trumfer alt og er det viktigste. Derfor må starten av sesongen gå uten meg her og i Ruka. Det blir spesielt ikke å være på start i verdenscupåpningen.