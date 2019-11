Det kommer frem i et brev fra Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og tidligere Riksadvokat Tor Aksel Busch til justisdepartementet, som TV 2 har tilgang til.

Møtet var i det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren.

På vegne av NAV-direktøren møtte ytelsesdirektør Kjersti Monland.

I brevet står det at Busch inviterte til en kort runde rundt bordet med oppdatering av vesentlig nytt siden forrige møte fra de enkelte etatsledere.

Forrige møte var 20. mars. Siden den gang var Nav gjort kjent med at folk var uskyldig dømt, men NAV orienterte ikke om brevene som var sendt ut til politiet, og disse var ukjente både for politidirektøren og Riksadvokaten.

Orienterte etter møtet

Først etter møtet ble skandalen et tema, ifølge brevet:

«Etter møtet treffer en av deltagerne fra NAV, en av statsadvokatene ved Riksadvokatembetet på gangen. (De er tidligere kolleger fra Politiets utlendingsenhet.) Vedkommende fortalte om brevene til politiet, og statsadvokaten ved Riksadvokatembetet uttrykket forbauselse over at disse ikke var hitsendt og rådet vedkommende til å gjøre dette så snart som mulig. Direktoratet tok deretter muntlig kontakt den 8. oktober d.å., og møtet nevnt ovenfor fant sted som angitt 16. oktober.»

– Dette er en knusende kritikk og det er helt utrolig at Nav ikke orienterte. Riksadvokaten kritiserer tilbake til 2017 og det er ufattelig at ingen «visste». Er det bevisst holdt hemmelig? Det er i så fall svært alvorlig, sier Eva Kristin Hansen, som er saksordfører for Nav-saken i Stortingets kontrollkomité til TV 2.

UFATTELIG: Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet sier de nye opplysningene er ufattelig. Foto: Heiko Junge

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Tor Aksel Busch, men da saken sprakk den 28. oktober sa han:

– Jeg skal være forsiktig med å kritisere andre offentlige myndigheter, det er ikke min oppgave. Men da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også.

Kritikk

I brevet kommer det frem at Riksadvokaten mener NAV burde slått alarm sommeren 2017:

«Det viktigste preventive tiltak vi kan se ville vært at NAV varslet Riksadvokatembetet på et langt tidligere tidspunkt, gierne umiddelbart etter at Trygderetten stilte spørsmål ved den rådende forståelsen av EØS-forordningen.»

Saken oppdateres.