Politiet opplyser i en pressemelding torsdag at metallgjenstanden som man har funnet i Jølstravatnet ikke er bilen som ble tatt i raset i sommer.

Metallgjenstanden har vist seg å være et nettinggjerde.

Etter at det ble avdekket at det ikke er den aktuelle bilen som var lokalisert, har mannskapet søkt videre med metalldetektor i det nærliggende området det siste døgnet.

Dette har blitt gjort for at man skal være sikker på at ikke andre metallgjenstander er i nærheten.

Det vil bli gjort et forsøk på å fjerne nettingen for å kvalitetssikre at det i dette området ikke er mer metall. Dette arbeidet vil fortsette de neste dagene.

Politiet opplyser at når arbeidet er utført vil det bli tatt en ny vurdering om ytterligere tiltak skal settes i gang for å lokalisere bilen.

En mann i 50-bilen var i bilen da den ble tatt av raset 30. juli. Mannens pårørende er varslet om den siste utviklingen i saken.