Saken oppdateres!

Under torsdagens pressekonferanse fortalte en gråtkvalt Ingvild Flugstad Østberg at hun ikke får starte helgens renn på Beitostølen fredag.

– Det er veldig kjedelig og beklagelig at det er blitt sånn. Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er å stå over skirenn, sier en tydelig preget Østberg.

– Setter helse foran prestasjon

Landslagslege Øystein Andersen avkrefter at det dreier seg om spiseforstyrrelser.

– Helseattesten er ikke tilstrekkelig. Da er det som alle løpere som skal gå skirenn i vår regi, da går man ikke skirenn. Vi setter helse foran prestasjon. Det er viktig for oss. Det er løperne fullstendig inneforstått med, sier Andersen til TV 2.

– Jeg vil være så åpen og ærlig som mulig uten å gå inn i hver minste detalj, og håper dere kan respektere det. Jeg prøver å være bevisst i min rolle som forbilde for andre. Og jeg håper å fortsette å være det, sier Østberg til det fremmøtte pressekorpset.

– Jeg har trent veldig bra og gledet meg veldig til sesongstart. Jeg har vært frisk, skadefri og følt meg i ganske bra form. Selvfølgelig skulle jeg gått skirenn her på beito, forteller hun videre.

Uvisst når hun er tilbake

Hun informerer også om at hun heller ikke går i Ruka. Når hun er tilbake i skisporet er foreløpig uvisst.

– Jeg har valgt å trene mye og tøft. Som toppidrettsutøver balanserer man ofte på en knivsegg. Det er risiko ved å trene. Nå trenger kroppen litt tid for å komme på plussiden. Jeg har det fint og er stort sett i godt humør. Men det er veldig kjedelig ikke å skulle gå skirenn de kommende uke, sier 29-åringen og legger til:

– Vi har et fantastisk støtteapparat og helseteam som må være litt strenge. Helsen trumfer alt og er det viktigste. Derfor må starten av sesongen gå uten meg her og i Ruka. Det blir spesielt ikke å være på start i verdenscupåpningen.

– Kom det som noen overraskelse på deg?

– Jeg må være ærlig å innrømme at jeg har følt meg bra og trent bra. Jeg har vært i ganske bra slag og form. Ikke nødvendigvis fått enormt mange signaler fra kroppen. Om det er bra eller dårlig vet jeg ikke. Jeg har det veldig bra, bortsett fra at dette er drit kjedelig. Jeg sitter ikke inne og sturer, ser inn i en vegg og griner. Vi er ikke der, sier Østberg til TV 2.