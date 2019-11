Vilhelm Røyset (96) mistet nattesøvn etter banktrussel

– Det er ikke lett for en mann i en sånn alder å skulle forholde seg til innholdet i et slikt brev og ikke klare å foreta seg noe, sier Røyset.

Sparebanken Vest forstår at kundene kan miste nattesøvnen når det trues med å fryse bankkontoen.

– Vi har full forståelse for at dette kan oppleves som krevende for kundene. Vi på vår side gjør vårt ytterste for å unngå at kundene kommer i en slik situasjon. De kan også søke om utsettelse, og det vil vi innvilge forutsatt at vi får en avtale om en dato hvor vi kan få legitimert vedkommende. Vi har også sendt ut brev til 430 institusjoner om legitimasjonsplikten, svarer kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest.

Redd forvirring

Han legger til at banken tilbyr alternative identifikasjonsløsninger.

– Der legitimering av helsemessig eller andre årsaker ikke er mulig ved personlig oppmøte eller gjennom nettbank eller mobilbank, tilbyr vi andre løsninger. Vi strekker oss langt for å tilrettelegge for de enkelte gruppene som har vanskelig for å legitimere seg, sier Dobson.

– Burde ikke dette komme tydeligere frem i brevet?

SVARER: Kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest mener de har gjort sitt ytterste i kommunikasjonen med bankens kunder. Foto: Kåre Breivik/TV 2.

– Av de kundene som av særskilte eller helsemessige årsaker har behov for annen løsning, så vil legeerklæring, lønnsslipp, slipp fra NAV kunne være grunnlag for legitimering, svarer Dobson.

– Men kunne ikke den setningen vært med i brevet?

– Vi har gjort vårt ytterste for å informere så godt vi kan om alternativene som foreligger fra oss. Så er det slik at det er et fåtall som ikke har anledning til å gjøre det på denne måte og da må vi se på individuell kontakt for å finne en løsning.

Men vurderer dere å legge inn en slik setning i brevet til kundene?

– Grunnen til at vi ikke har opplyst om alle alternativene, er at det kan oppleves forvirrende for enkelte kunder. Av den grunn ber vi disse om å ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe til, svarer kommunikasjonssjefen.

I ettermidag løste id-krisa seg for Vilhelm. Ved hjelp av legeattest på at han ikke kommer seg til passkontoret samt kopi av skatteoppgjøret, godkjente bankens hans identifisering.

– Med litt mer tankt og tone fra banken kunne dette vært løst på en langt smidigere måte, sier sønnen Sigbjørn.

Refs fra finansminister

Også flere banker har sendt ut et krav om oppmøte med legitimasjon til kundene sine, blant annet Nordea. I en SMS skriver de at de vil sperre kontoene til kundene, hvis de ikke har legitimert seg innen 1. desember.

Dette reagerer finansminister Siv Jensen sterkt på.

– Jeg skjønner at folk blir urolige når de får et sånt brev fra banken sin. Jeg oppfordrer sterkt Nordea til å utvise fleksibilitet overfor de 7000 kundene som har fått denne beskjeden, sier Jensen til TV 2.

Helt siden 2009 har bankene hatt krav om å innhente legitimasjon fra kundene sine. De strenge kravene ble på nytt aktuelle med den nye hvitvaskingsloven. Finansministeren mener Nordea har gitt kundene sine alt for liten tid.

Nordea opplyser likevel til TV 2 at de ikke vil sperre noen kontoer med det første.

– De som har blitt kontaktet og har spørsmål rundt dette oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Så skal vi finne gode og smidige løsninger, dette lar seg ordne, sier Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea til.

Saksopplysning: Datter til Vilhelm, Åse Røyset Spalder, jobber i TV 2.