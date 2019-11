– Sikker på at kundene ikke har blitt spurt

– Så lenge det er betjente kasser å få tak i, vil jeg bruke dem, sier Johnsbråten til TV 2.

Han er leder for organisasjonen Senior Norge i Østfold og snakker stadig med eldre mennesker som føler på en usikkerhet rundt nye løsninger som blir introdusert i samfunnet.

Det handler blant annet om selvbetjente løsninger på flyplasser, automatiske telefontjenester og selvbetjente kasser i dagligvarebutikkene.

– Hvilke kunder har ønsket seg denne løsningen? Det man gjør er effektiviseringstiltak som man lanserer uten å ha spurt kundene, mener Johnsbråten.

Trykket på feil banan

TV 2 har i flere artikler fortalt om hvordan folk har opplevd ubehagelige episoder etter at de trykket på feil vare når de skulle betale i selvbetjeningskasser.

17 år gamle Othilie Erlandsen ble tatt med til butikksjefens kontor på Meny i Tønsberg etter at hun ble tatt for å ha betalt for feil type banan.

Erlandsen fortalte at hun måtte betale to kroner som manglet for bananen og at hun ble bedt om å skrive under på et dokument om at hun hadde forsøkt å stjele fra Meny.

Kjøpmannen ved Meny Farmanstredet har opplyst til TV 2 at saken er avsluttet fra deres side.

– Må rydde opp

Trine Lise Sundnes er forbundsleder i LO-forbundet Handel og Kontor, som blant annet organiserer ansatte i varehandelen. Hun mener sakene viser et behov for å gjennomgå rutinene.

– Jeg er helt sikker på at de som jobbet på det tidspunktet dette skjedde, bare har gjort det de har fått beskjed om. Men her må kjedene rydde opp. Hvis retningslinjene har en sånn utforming at man tvinger mindreårige til nærmest å skrive under på tilståelsesdommer og hopper bukk over at dette er umyndige personer, så borger det for en gjennomgang av rutinene, sier Sundnes.

Handel og Kontor mener for øvrig innføring av selvbetjente kasser er veldig positivt og ser på det som et gode for forbundets medlemmer.

– Dere frykter ikke at dette vil føre til behov for færre ansatte og sånn sett gå ut over deres medlemmer?

– Det er ikke innføringen av ny teknologi som setter varehandelen i fare. Vi er mye mer bekymret for regjeringens politikk på dette området, sier Sundnes, og viser til forslaget i statsbudsjettet om at man kan handle klær for inntil 3000 kroner fra utlandet uten å betale toll.

– Forskjell på å være 40 og å være 80

Selvbetjente kasser er bare ett av flere eksempler på digitalisering som skaper vanskeligheter, påpeker Finn Åsmund Johnsbråten.